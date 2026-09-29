“Le voci del Giudicato” in Cattedrale 

La tradizione del canto sardo si incontra con le più alte espressioni della coralità polifonica e internazionale. Tutto pronto per la IX edizione della rassegna corale “Voci del Giudicato d’Arborea”, organizzata dall’associazione “Eleonora d’Arborea” guidata dalla presidente Rimedia Sanna insieme all'intero direttivo e ai coristi.

Quest’anno la manifestazione sarà ospitata in Cattedrale, venerdì alle 19. La direzione artistica dell'evento è affidata al maestro Antonello Manca. La serata offrirà al pubblico un viaggio emozionante attraverso le diverse sfumature della musica vocale, grazie a quattro realtà di straordinario spessore artistico.

Ci saranno i Tenores de Neoneli, autentico pilastro del patrimonio immateriale della Sardegna. Si esibirà poi il polifonico etnico Eleonora d'Arborea di Oristano, fondato nel 2015 e diretto dal maestro Antonello Manca. E ancora il coro "Sos Cantores de sa Turre” di Orosei, guidato dal maestro Sandro Pisanu e infine il coro “Della Virgola” di Pescara, fondato nel 2003 e diretto da Pasquale Veleno. Come promettono gli organizzatori, «sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica, della cultura e delle radici storiche dell’isola, capace di unire la spiritualità del luogo che lo ospita alla forza evocativa delle voci».

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