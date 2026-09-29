SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Concerto
30 settembre 2026 alle 00:10

“Le voci del Giudicato” in Cattedrale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La tradizione del canto sardo si incontra con le più alte espressioni della coralità polifonica e internazionale. Tutto pronto per la IX edizione della rassegna corale “Voci del Giudicato d’Arborea”, organizzata dall’associazione “Eleonora d’Arborea” guidata dalla presidente Rimedia Sanna insieme all'intero direttivo e ai coristi.

Quest’anno la manifestazione sarà ospitata in Cattedrale, venerdì alle 19. La direzione artistica dell'evento è affidata al maestro Antonello Manca. La serata offrirà al pubblico un viaggio emozionante attraverso le diverse sfumature della musica vocale, grazie a quattro realtà di straordinario spessore artistico.

Ci saranno i Tenores de Neoneli, autentico pilastro del patrimonio immateriale della Sardegna. Si esibirà poi il polifonico etnico Eleonora d'Arborea di Oristano, fondato nel 2015 e diretto dal maestro Antonello Manca. E ancora il coro "Sos Cantores de sa Turre” di Orosei, guidato dal maestro Sandro Pisanu e infine il coro “Della Virgola” di Pescara, fondato nel 2003 e diretto da Pasquale Veleno. Come promettono gli organizzatori, «sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica, della cultura e delle radici storiche dell’isola, capace di unire la spiritualità del luogo che lo ospita alla forza evocativa delle voci».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Jet fuel, i sindacati: la Regione acceleri sui ristori

Voli per la Penisola solo all’alba e alla sera: la continuità negata

Marco Noce
La ricorrenza

Tributo a Berlusconi A Villa Certosa gli amici di una vita

Avrebbe brindato ai 90 anni, ieri il ricordo voluto dalla famiglia 
Andrea Busia
Intervista

«La mia Università deve essere accogliente»

Piergiorgio Calò, in corsa per la carica di rettore a Cagliari: «Pronto alla sfida» 
Massimiliano Rais
Campobasso

Giallo della ricina, Di Vita tre volte in questura

Perquisiti i suoi studi, consegnati due computer e una chiavetta: «Ma non è indagato» 
Garlasco

Il giallo dei pedali Stasi: «Si assumano le loro responsabilità»

La difesa prepara la richiesta di revisione «Senza quelle tracce di Dna crolla tutto» 
Dopo la sentenza

Caso Regeni, polemica su Tajani

Il ministro degli Esteri: «Sono state condannate tre persone, non l’Egitto» 