Le voci dei quartieri in Municipio 

Nelle dichiarazioni programmatiche presentate in Aula lo scorso novembre, il primo cittadino assicurava: «Nell’ambito di ogni progetto, sarà indispensabile individuare e coordinare i soggetti coinvolti, intesi sia come coprotagonisti sia come fruitori. I comitati di quartiere saranno nel concreto una prima attuazione di questa politica partecipativa».

Trasparenza, dialogo e partecipazione. Nella variegata rassegna di tormentoni lessicali utilizzati in campagna elettorale, sono i tre termini che senza dubbio occuperebbero il podio. Sul coinvolgimento dei cittadini nella vita amministrativa, tutti i candidati alla poltrona più alta di Palazzo degli Scolopi, Massimiliano Sanna compreso, avevano speso fiumi di parole.

La promessa

«Ci stiamo lavorando»

Ma a distanza di nove mesi dall’insediamento, qual è lo stato dell’arte? «Ci stiamo lavorando - garantisce Sanna - la voce dei rappresentanti del territorio è fondamentale per indirizzare l’azione di governo. Riuscire a organizzare i comitati resta una priorità del nostro mandato». Tempi? «Spero entro l’anno», azzarda il sindaco, visto che nella scorsa consiliatura, dove Sanna era vice di Andrea Lutzu, l’obiettivo (inserito nel programma) non era stato raggiunto. In effetti i comitati di quartiere in città non si vedono ormai da 20 anni.

L’obiettivo

Stavolta l’iter è già stato avviato: alcuni consiglieri di maggioranza hanno dato la disponibilità ad assumere delle micro deleghe per lavorare alla costituzione delle rappresentanze di quartieri, borgate e frazioni.

«Da una parte servirà ad ascoltare dalla voce di chi li vive in prima persona i problemi del territorio, dall’altra a comunicare le difficoltà che l’Ente può incontrare ad intervenire in alcuni occasioni», va avanti il primo cittadino. Nelle intenzioni non dovranno essere comitati imbrigliati nelle maglie della burocrazia, la comunicazione dovrà essere diretta. Ecco perché il primo passo sarà la revisione del disciplinare.

Gli incontri

«Un regolamento esiste già - fa sapere l’assessora con delega a comitati, frazioni e borgate, Maria Bonaria Zedda - ma è farraginoso. Occorre snellirlo e abbiamo già iniziato a farlo». Nel frattempo si cerca di favorire il dialogo con appuntamenti partecipativi. «Abbiamo incontrato i cittadini a Donigala, Silì e Torregrande - prosegue l’esponente della Giunta - In quelle circostanze i referenti delle varie zone, seppure non ricoprano ancora un incarico ufficiale, ci hanno illustrato le criticità esistenti e ci hanno suggerito qualche intervento».

Partecipazione è anche la parola chiave nella partita relativa alle comunità energetiche. L’obiettivo, anche questo messo nero su bianco nelle dichiarazioni programmatiche, «è valorizzare il patrimonio comunale e garantire anche la sua gestione efficace». La Giunta ci prova. Al momento, però, solo qualche incontro interlocutorio.

