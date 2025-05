Le vocazioni, prima emergenza 

CITTÀ DEL VATICANO. «Oggi, fratelli e sorelle, ho la gioia di pregare con voi e con tutto il Popolo di Dio per le vocazioni, specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa. La Chiesa ne ha tanto bisogno!». Nel suo primo Regina Coeli, pronunciato dalla Loggia delle Benedizioni di San Pietro, Leone XIV esprime una delle sue preoccupazioni per futuro della Chiesa: il calo delle vocazioni, sia religiose che sacerdotali. Lo fa nella domenica “del Buon Pastore”, che tradizionalmente è anche la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. «È importante che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli - dice Prevost - E ai giovani dico: non abbiate paura, accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore!». E nella messa celebrata nelle Grotte Vaticane con il priore generale dell’ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Anton, all’altare in prossimità della Tomba di Pietro, spiega che «durante i recenti lavori cardinalizi, prima e dopo l’elezione del nuovo Papa, abbiamo parlato molto delle vocazioni nella Chiesa». Un fenomeno da contrastare «dando il buon esempio nella nostra vita, con gioia, vivendo la gioia del Vangelo, non scoraggiando gli altri, ma cercando piuttosto modi per incoraggiare i giovani ad ascoltare la voce del Signore e a seguirla e a servire nella Chiesa. “Io sono il Buon Pastore”, ci dice». Le parole di Papa Prevost toccano un problema grave nella Chiesa cattolica: la crisi delle vocazioni - in corso da anni, soprattutto in Europa - appare inarrestabile. Secondo le statistiche della Chiesa riportate da Fides e aggiornate a fine 2022, il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito a 407.730. A segnare una diminuzione consistente, ancora una volta, è l’Europa (-2745), seguita dall’America (-164). Come l’anno prima, aumenti significativi si registrano in Africa (+1.676) e in Asia (+1.160). L’Oceania, dopo l’aumento del precedente anno, torna ora in negativo (-69). Il numero dei seminaristi maggiori diminuisce: in tutto il Pianeta sono 108.481 (l’anno prima erano 109.895). Gli aumenti si registrano solo in Africa (+726) e Oceania (+12), mentre diminuiscono in America (-921), in Asia (-375) e in Europa (-859). Il totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, cala a 95.161 (-553). Impressionante la curva delle religiose nel lungo periodo, passate in 25 anni da 814.779 a 599.228.

