Le vittime non querelano: tutti assolti  

Accusati di associazione a delinquere per una serie di reati commessi tra il 2017 e il 2018 a Villanovafranca , Las Plassas , Ussaramanna , Sardara , Lunamatrona , Segariu , Guamaggiore e in provincia di Oristano, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. La sentenza del Tribunale di Cagliari è arrivata dopo due anni di indagini, migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, sei anni di processo. Sul banco degli imputati sei giovani tra i 29 e i 36 anni. Per tutti è caduta l’accusa di aver commesso insieme diversi delitti, quali furti aggravati, rapine improprie, ricettazioni, tentato omicidio, danneggiamenti, maltrattamenti animali, porto e detenzione illegale di armi.

Il verdetto del giudice si fonda su due tesi. Uno: “Manca la querela della parte offesa, necessaria dopo il decreto legislativo 150 del 2022”, quello che ha reso esecutiva la Legge Cartabia. Due: “L’associazione per delinquere ha un vincolo stabile che dura anche dopo la realizzazione dei delitti”, mentre in questo caso si sono avuti reati isolati messi in atto da un’organizzazione non strutturata.

Gli imputati

Nel 2019 erano finiti sul banco degli imputati Simone Sanna e Giovanni Porcu di Villamar , difesi da Monica Melis e Giuseppe Pisanu; Roberto Scamonati di San Gavino col legale Alessandro Argiolas; Salvatore Buesca e Leonardo Ladu di Nuoro, assistiti da Angelo Magliocchetti e Carlo Figus; Giuseppe Murgia di Cagliari, difeso da Francesca Tribisonna. Con loro anche Mauro Ptizalis, Fabio Mascia e Ettore Murgia, ciascuno dei quali scelse un rito alternativi. Per gli altri sei invece si aprirono le porte del Tribunale.

La sede dell’organizzazione criminosa, secondo gli investigatori, era Villamar: coordinatore Simone Sanna.

Le accuse

Tutto sarebbe cominciato quando quest’ultimo ricevette un autofurgone Iveco Daily rubato a Furtei a Rinaldo Russo: il gruppo lo avrebbe utilizzato per la maggior parte dei reati, fra cui lo sfondamento di una vetrina a Sardara, nella Stazione di servizio Q8, da dove erano state portate via tre slot machine e un registratore di cassa con 4.066 euro. Poi la volta della sottrazione del bancomat alla Poste di Lunamatrona. Sanna, Murgia e Pitzalis per sfuggire al presenza dei carabinieri si sarebbero dileguati abbandonato il furgone in campagna e facendo perdere le tracce. Scamonati era accusato di aver portato via 70 pianticelle di olivo a Villamar. Sanna, Buesca e Ladu di aver rubato a Las Plassas, alla Tim, due cavi da 100 coppie di fili di rame, per un peso di 70 chilogrammi.

Agli atti una trentina di furti vari, 20 di veicoli e qualcuno di gasolio.

La sentenza

Nel bel mezzo del processo è arrivato il decreto che rendeva obbligatoria la denuncia delle persone offese per tutta una serie di reati non più procedibili d’ufficio. La modifica legislativa ha fatto sì che, nel 2023, il giudice sospendesse il procedimento dando il tempo necessario ai titolari dei beni sottratti (Ruggero Marras, Silvano Medda, Nicolino Pili, Giovanni Melis) di formalizzare una querela: è arrivata solo quella della Telecom per il furto di cavi di rame, l’unico caso rimasto in piedi, di cui era accusato Porcu, assolto per la mancanza di una prova certa.

Dunque, tutti assolti, in alcuni casi perché “il fatto non sussiste”, in altri “non è stato commesso” e ancora per “mancata querela”.

