Le vittime: l’allieva infermiera e l’ex giocatore di Football 

Washington. Una ex star del football, una madre single, il padre di due figli e tanti giovani: cominciano ad avere un volto e un nome le 14 vittime dell’attacco terroristico dell’ex militare radicalizzato Shamsud-Din Jabbar contro la folla di Bourbon Street a New Orleans che celebrava l’inizio del 2025. La città, l’intera America piange i suoi morti mentre tra i 35 feriti si contano due poliziotti che avevano affrontato l’attentatore, due cittadini israeliani e uno studente dell’Università della Georgia. Vite stroncate mentre celebravano il nuovo anno: nella Spoon River di Bourbon Street c’è Ni’Kyra Cheyenne Dedeaux di Gulfport in Mississippi che, ispirata da mamma e nonna, era al settimo cielo perché stava per cominciare la scuola da allieva infermiera. A Bourbon Street la diciottenne era andata con un cugino all’insaputa della famiglia.

La Polizia ha atteso a rivelare i nomi delle vittime dopo il completamento delle autopsie. Di Hubert Gauthreaux, 21 anni, diplomato tre anni fa in una scuola cattolica della città, resta a memoria la foto col cravattino verde. Martin “Tiger” Beach, 27 anni ed ex giocatore di football a Princeton, si era trasferito a New York dopo la laurea per lavorare in una società di investimenti. Originario della Louisiana, era tornato a New Orleans per un lungo weekend di caccia e pesca con i ragazzi con cui aveva fatto amicizia al college. Nicole Perez, una ragazza madre di 27 anni, «era una mamma fantastica che spesso portava il figlio di 4 anni al lavoro gli stava insegnando a leggere e a contare», ha detto Kimberly Usher-Fall, la datrice di lavoro che di recente aveva promosso la giovane donna a manager di uno dei suoi negozi di alimentari.

