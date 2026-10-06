«Le vittime di reato vanno tutelate» 

«Il cittadino che subisce un torto o un danno vuole essere tutelato. Altrimenti la fiducia nella giustizia viene meno». Il tentato furto subìto nella casa parrocchiale di San Pio X, nel quartiere di Serra Perdosa a Iglesias, è per Don Giorgio Fois, parroco della chiesa, l’occasione per riportare al centro il tema della sicurezza e, soprattutto, della fiducia dei cittadini nella giustizia.

La vicenda

Nella notte del 3 ottobre il parroco si è svegliato dopo aver sentito dei rumori e ha sorpreso un uomo nella sua abitazione. Ha dato subito l’allarme e i carabinieri hanno arrestato un 31enne, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso del portafoglio del sacerdote. Per il giovane sono stati disposti i domiciliari ma è evaso, e non sarebbe la prima volta, ragion per cui i carabinieri lo hanno nuovamente arrestato. Don Giorgio Fois ha così affidato ai social una riflessione dai toni duri pur precisando di «non voler invocare vendetta, ma di voler richiamare l'attenzione sulla necessità di tutelare chi vive situazioni di paura». Dapprima il parroco racconta il rapporto costruito negli anni con il giovane coinvolto nel tentato furto: «L'abbiamo aiutato dal punto di vista economico – dice - bollette, medicine e tante altre cose, viaggi, ma anche umanamente. La comunità di San Pio X lo aveva accompagnato anche nel tentativo di entrare per due volte in una comunità». Da qui, la riflessione sul senso di sicurezza che spesso, a seguito di questi fatti, viene meno: «Ho messo alla luce ciò che è vero, che i cittadini hanno paura. - afferma il prete - Tanti cittadini si rivolgono al parroco, spesso si tratta di persone anziane che vivono nel terrore. Sapere che dopo il furto il ragazzo sia tornato a casa fa sentire meno sicuri. Tanti hanno paura anche di denunciare, per paura di ritorsioni».

Sui social

Don Fois chiarisce le ragioni del post, a cui sono seguite numerose critiche: «Era un richiamo a chi è nelle istituzioni per tutelare quelle persone, che non sono poche, che vivono nella paura o smettono di affidarsi alle istituzioni». Una situazione che, secondo don Giorgio, rischia di alimentare una pericolosa sfiducia: «Il cittadino che subisce un torto, che subisce un danno vuole essere tutelato, perché altrimenti si innesca quel meccanismo all'americana: “Mi tutelo da solo”». Una concezione, quella della “tutela fai da te”, lontana dagli ideali cristiani e di quelli del prete stesso. «Iglesias – precisa Don Fois - tutto sommato resta un'isola felice. Ma questo non significa ignorare ciò che può spaventare i cittadini, specie gli anziani».

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