Afghanistan.
03 settembre 2025 alle 00:33

Le vittime del terremoto salgono a 1.400 

Kabul. Ancora una forte scossa in Afghanistan mentre si continua a scavare tra le macerie delle case distrutte dal terremoto di magnitudo 6 che ha colpito domenica notte la regione montagnosa orientale al confine con il Pakistan e il numero delle vittime ha già superato le 1.400 persone. Gli afgani non riescono a trovare pace e a poco più di 24 ore dal terremoto nelle province di Nangarhar, Kunar e Laghman, un nuovo potente sisma di magnitudo 5.2 ha fatto tremare la stessa zona.

I soccorritori continuano a scavare tra le macerie ma a due giorni dal terremoto di domenica notte non si riesce ancora ad avere un bilancio preciso del danno causato dal sisma, che ha avuto come epicentro una località a 27 km da Jalalabad, città che dista circa 150 chilometri dalla capitale Kabul, ma ha devastato soprattutto aree remote nelle montagne al confine con il Pakistan. Il governo dei talebani, al potere dal 2021 dopo il ritiro degli Stati Uniti, ha dichiarato che almeno 1.411 persone sono morte e 3.124 sono rimaste ferite nella sola provincia di Kunar, dove più di 5.400 abitazioni sono state distrutte, mentre nella vicina Nangarhar le vittime sono decine e i feriti centinaia. Non sono state ancora superate le difficoltà riscontrate dai soccorritori immediatamente dopo il terremoto, che hanno avuto problemi a raggiungere i villaggi in montagna a causa di frane. Mentre l’Ue ha dichiarato che sta inviando 130 tonnellate di rifornimenti di emergenza ed erogherà 1 milione di euro per aiutare le vittime, il Regno Unito ha annunciato che stanzierà 1 milione di sterline per la popolazione, assicurando che non finirà ai talebani.

