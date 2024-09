Le vite salve dei “fratelli minori” 

Un suv nero si si ferma davanti al Rifugio; una giovane coppia di turisti scende con in braccio un cagnolino bianco. In vacanza a Budoni, hanno trovato il cucciolotto in campagna, hanno cercato di curarlo più che potevano ma ora devono partire. «Ci hanno dato questo indirizzo – dice lui trafelato, una scatoletta in mano e dei soldi dall’altra da lasciare per comprare altro cibo e medicine. «Non riusciamo a portarlo a casa. Ma possiamo tenerci in contatto?» Cosetta, intanto, ha già tra le braccia il piccoletto: lo chiameranno Giovanni, trovatello di una serie infinita. In sole 24 ore, prima dell’arrivo di Giovanni, al canile comunale olbiese, gestito dalla Lida e dalla sua referente Cosetta Prontu, era arrivato Kai, un simpatico simil carlino di 8 anni , lasciato da alcuni turisti stranieri che “ non avevano più posto a casa” e anche “Fausto”, sbarcato al Rifugio all’1.20 della notte precedente: pare che avesse morsicato una bambina al parco Fausto Noce. «Il padre l’ha preso e ce l’ha portato qui – racconta Cosetta – se devo essere sincera non ho creduto a questa versione, è un cagnolino terrorizzato e poi come può essere successa una cosa simile in piena notte?». I Fratelli Minori è il rifugio più grande della Sardegna: ad oggi ospita 540 cani, oltre 300 gatti. Riceve un contributo comunale di 170 mila euro per la sua gestione – che comprende, tra l'altro, stipendi, cure cliniche, sterilizzazioni, trasferimenti per adozioni - di euro ne occorrono più del triplo; fondamentali sono le donazioni con il 5 per mille che fa la sua parte: nell’Isola l’associazione è infatti al secondo posto tra i beneficiari. Grazie a un progetto ad hoc, sempre in collaborazione con il Comune, nell’ultimo anno ha sterilizzato più di 330 cani e 400 gatti. «Sarebbe impossibile farlo con i fondi regionali, troppo esigui. Eppure la situazione del randagismo va affrontata di petto con la sterilizzazione e la lotta all’abbandono. Il 90% dei cani lasciati nelle strutture sono maremmani, il dato fa riflettere».

Storie a lieto fine

Tra tanta tristezza, e tante atrocità viste e vissute quotidianamente, Cosetta ama raccontare anche i lieto fine e i cuori solidali. Ad esempio la storia di Unico, il solo sopravvissuto ad una cucciolata lasciata morire in un sacchetto appeso ad un albero, e che insieme a un altro peloso, Giuliano, ha preso il volo per l’America a bordo di un jet privato, o quelle dei tanti turisti che, in estate, appena sbarcati, prima di raggiungere i posti di villeggiatura, fanno un salto alla Lida a lasciare sacchi di cibo. O ancora i bimbi che donano una paghetta, le bomboniere solidali, la passione che va oltre. Trent’anni, da 14 alla Lida e al Rifugio, Marco ne è un esempio. «Le situazioni che ancora mi fanno più male sono gli abbandoni improvvisi da parte dei proprietari, com’è successo qualche tempo fa nel cuore della notte quando una persona si è presentata qui e mi ha letteralmente scaraventato due cani addosso o, al contrario, quando andiamo a prendere degli animali che, per difficoltà sopraggiunte, i proprietari non possono più tenere con loro. Davvero straziante”. Qualche volontario in più a dare una mano nelle attività quotidiane non guasterebbe ma la solidarietà verso il Rifugio non manca. «Ho letto un post in cui si diceva che avevano bisogno di cucce coibentate – dice Francesca Carone, olbiese, impegnata del volontariato - Ho visto il prezzo, circa 500 euro e ho lanciato un messaggio ai mie contatti. In meno di 48 ore sono stati recuperati i fondi, ordinata la cuccia e adesso, con una delegazione dei 50 donatori che hanno partecipato, anche consegnata». A dicembre le nozze d’argento tra Cosetta e il Rifugio, anniversario che si vorrebbe celebrare con una grande festa: 25 anni di battaglie, di sacrifici, di storie di animali spesso salvati a un destino crudele. «Quello che succede e che vediamo qui se me lo raccontassero non ci crederei - dice Cosetta – spesso penso che basterebbe solo un po’ di cuore in più».

