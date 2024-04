«Le violenze a Gaza ostacolo per la pace» 

ABIDJAN. Cresce l’allarme per le terribili condizioni della popolazione a Gaza e la preoccupazione si consolida per l’espansione del conflitto in Medio Oriente. Sergio Mattarella esce preoccupato dopo un lungo colloquio con il presidente ivoriano Alassane Ouattara, politico africano esperto e con solide radici occidentali, con il quale ha a lungo analizzato la crisi israelo-palestinese ed è stato informato delle pesanti ripercussioni che sta avendo nel continente, dove crescono i sentimenti anti-israeliani. Ne esce un allarme condiviso che il presidente della Repubblica esplicita senza nascondere quanto l’immagine di Israele sia pericolosamente ad un bivio. «Siamo preoccupati per la situazione in Medio Oriente dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, con attacchi di Hamas contro inermi cittadini, bambini, donne e anziani e poi con la reazione di Israele con sofferenze gravissime per la popolazione di Gaza», premette il capo dello Stato. Ma aggiunge una sottolineatura che ben rende quanto ormai il governo israeliano sia richiamato dal mondo occidentale ad un comportamento diverso. È, aggiunge, «una condizione che rischia di creare ostacoli anziché agevolare la prospettiva di sicurezza di Israele e la possibilità di costruire uno stato palestinese».

