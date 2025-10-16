«Le violazioni della legge elettorale sono state confermate» 

La legge sulle spese elettorali dei candidati alle cariche politiche si applica anche ai presidenti di Regione? Da quasi un anno i giuristi si sono divisi sul punto. Una parte sosteneva che la disciplina per i consiglieri non fosse applicabile agli aspiranti governatori: tesi che il pool di difensori di Alessandra Todde ha promosso nei vari gradi di giudizio. Marco Betzu, professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico a Cagliari, stava dall’altra parte della barricata. «Ora la Corte costituzionale ha chiarito che i presidenti devono sottostare alla stessa disciplina prevista per i consiglieri. Il fatto che siano eletti con differenti meccanismi non è sufficiente a liberarli da certi obblighi», spiega il docente.

Questa parte della sentenza può avere riflessi sulle future decisioni del tribunale sul caso Todde?

«Non credo. perché la Consulta ha annullato la parte dell’ordinanza-ingiunzione in cui il Collegio di garanzia prevedeva la sanzione della decadenza».

Perché lo ha fatto?

«Le ipotesi di decadenza sono tassative in quanto incidono sulla eleggibilità del candidato. E il Collegio di garanzia ha disposto la decadenza senza riferirsi a una delle fattispecie previste dalla legge. Anzi, forse il punto era articolato in modo contraddittorio».

Resta ancora da attendere la pronuncia della Corte d’appello. Si potrà arrivare alla decadenza?

«Secondo me no, è vero che la Consulta ha detto che il tribunale può riqualificare il fatto, ma non credo che la Corte d’appello possa confermare la sanzione della decadenza, anche se...»

Anche se?

«La sentenza della Corte costituzionale non chiarisce cosa significhi che il giudice possa riqualificare il fatto. Non credo tuttavia che si possa nuovamente parlare di decadenza».

Rimangono le violazioni della legge elettorale.

«Quelle non sono state contestate: semplicemente la Consulta ha specificato che la sanzione massima, quella della decadenza, non può essere disposta fuori dalle ipotesi previste dalla legge».

