Le vincitrici del Premio Uras 

Il premio “Rosalia Uras Medica” ha individuato le due vincitrici di quest'anno e le tesi innovative per il diritto alla salute e i diritti sociali. Vincono Antonella Piras per la sua tesi di laurea magistrale in Medicina sui “Fattori di rischio predittivi di severità clinica in neonati con asfissia perinatale” e la Rossella Rubiu per la sua tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza su “Differenze retributive di genere e trasparenza salariale nella legislazione dell’Unione Europea”. Le due ottengono una pergamena e un assegno da 2500 euro. (m. p.)

