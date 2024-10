Le ville del Green Resort, mini lottizzazione per vip 

Le ville del Green Resort di via Stazzu Canu (Geovilage) erano in uso a persone in vista, vicine a imprenditori e amministratori pubblici di Olbia (e non solo). Una piccola lottizzazione per vip secondo il Corpo Forestale. Per la pm Franca Cabiddu il complesso della Fg Capital di Gavino e Fabio Docche non era un residence per affitti brevi destinato ai turisti (uso legittimo e previsto dalle concessioni edilizie), ma un piccolo gioiello immobiliare (senza autorizzazioni urbanistiche) per persone abbienti. E ieri in aula gli investigatori del Corpo Forestale hanno confermato che le ville vennero monitorate su ordine della Procura di Tempio. L’obiettivo era quello di dimostrare che gli immobili erano in uso permanente ad alcune persone. Così è spuntato il nome di Stefano Sardara, patron della Dinamo Sassari, dell’imprenditore Mario Burlò (operatore nazionale delle interinali, condannato in primo grado a Torino per concorso in associazione mafiosa) e di un altro imprenditore, Davide Di Maio, tutti imputati nel processo. Altri nomi risultano dalle verifiche del Corpo Forestale ma non sono finiti nel registro degli indagati, in quanto “utilizzatori” per conto terzi. L’avvocato Bruno Cuccu, legale dei Docche insieme a Giancomita Ragnedda e Attilio Chirico, ha ricordato che Riesame e Cassazione hanno dissequestrato gli immobili. Il processo prosegue a febbraio.

