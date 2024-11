Le vie dello shopping vestite a festa tra brindisi e luci 

Cin cin con i vini del territorio all’ombra delle torri aragonesi e dei palazzi antichi, nelle vie dello shopping addobbate a festa. I negozianti del centro storico hanno voluto inaugurare così le nuove luminarie natalizie, accese con largo anticipo rispetto al passato. Non si è atteso l’arrivo dell’Immacolata, insomma, per far brillare la città. Ieri, nel tardo pomeriggio, il Centro commerciale naturale di Alghero, in collaborazione con la cantina Podere Guardia Grande, ha accolto i passanti con calici di buon augurio e pasticcini. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Alberghiero che hanno gestito il servizio, offrendo da bere a turisti e residenti. «Questo evento non è solo un momento di festa, – spiegano dal Centro commerciale naturale “Al Centro Storico” - ma un invito a riscoprire e sostenere i negozi e le botteghe del quartiere antico, esplorare le tante attività commerciali che offrono idee perfette per regali originali e personalizzati».

I brindisi tra le vetrine addobbate proseguiranno fino alla vigilia di Natale, con il coinvolgimento di altre realtà locali, come la Cantina Sociale di Santa Maria La Palma. L’Amministrazione ha supportato tutti i Centri commerciali naturali della città (Centro Storico, Sant’Agostino e Fertilia) per la predisposizione delle coreografie luminose nei rispettivi quartieri, con un sostegno economico di 60 mila euro.

