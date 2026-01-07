Le vie della seta incantano i turisti 

Successo di pubblico in queste prime settimane di apertura per la nuova esposizione al Murats di Samugheo. Sino al 22 marzo il museo ospita le opere tessili della mostra curata da Andrea De Pascale “Splendidi intrecci sulle vie della seta. Arte tessile dall'Asia centrale e dalla Cina”.

«Abbiamo visitatori attenti e curiosi che si avvicinano alle opere spinti dal desiderio di conoscere e viaggiare, anche solo con l’immaginazione, verso terre lontane, trasportati dalla straordinaria bellezza dei manufatti tessili, dei gioielli e delle porcellane esposte», spiega la direttrice del museo Anna Rita Punzo.

«Ci auguriamo che la mostra possa attrarre giovani per offrire un’occasione di approfondimento di culture e tradizioni solo apparentemente distanti» aggiunge. In mostra velluti, broccati, ricami, abiti e accessori risalenti a un periodo compreso tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, provenienti dalla Cina, dall’area himalayana, dal subcontinente indiano e dalle storiche regioni del Turkestan. ( a.o. )

