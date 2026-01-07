VaiOnline
Samugheo.
08 gennaio 2026 alle 00:25

Le vie della seta incantano i turisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Successo di pubblico in queste prime settimane di apertura per la nuova esposizione al Murats di Samugheo. Sino al 22 marzo il museo ospita le opere tessili della mostra curata da Andrea De Pascale “Splendidi intrecci sulle vie della seta. Arte tessile dall'Asia centrale e dalla Cina”.

«Abbiamo visitatori attenti e curiosi che si avvicinano alle opere spinti dal desiderio di conoscere e viaggiare, anche solo con l’immaginazione, verso terre lontane, trasportati dalla straordinaria bellezza dei manufatti tessili, dei gioielli e delle porcellane esposte», spiega la direttrice del museo Anna Rita Punzo.

«Ci auguriamo che la mostra possa attrarre giovani per offrire un’occasione di approfondimento di culture e tradizioni solo apparentemente distanti» aggiunge. In mostra velluti, broccati, ricami, abiti e accessori risalenti a un periodo compreso tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, provenienti dalla Cina, dall’area himalayana, dal subcontinente indiano e dalle storiche regioni del Turkestan. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 