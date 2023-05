Le vie dei murales Mandas-Oniferi: il viaggio continua 

È un successo editoriale la collana “Murales di Sardegna”. E domani sarà in vendita con L’Unione Sarda il quinto volume, al prezzo di € 8,50 oltre il costo del giornale. L’entusiasmo dei lettori per i libri curati da Gianni Sirigu è dettato soprattutto dalla scoperta dei tanti musei a cielo aperti presenti nei paesi e nelle città sarde. Il libro in edicola domani ci porterà alla scoperta di Mandas, Mogorella, Mogoro, Monserrato, Montresta, Muravera, Muros, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nuoro, Nurachi, Nuragus, Nurallao, Nureci, Nuxis, Oliena, Olmedo, Olzai, Onanì, Oniferi.

Tappe

Ventuno tappe curiose, forse mai così uniche e diverse per stili e soggetti proposti. A partire dal gatto curioso che accompagna l’introduzione di Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda. A Mandas, patria del Trenino Verde e del viaggio dello scrittore inglese David Herbert Lawrence, il murale proposto raffigura proprio un treno con lo sfondo del paese e di una Sardegna che pare uscir fuori da un mappamondo. Sulle facciate di Mogorella è l’universo agreste a farla da protagonista. A Mogoro, invece, quest’arte esprime i valori ancestrali della comunità: lavori genuini e a tratti naif offrono una visione appagante. Due cavalli, uno bianco e uno blu, conquistano la pagina di Monserrato. Nel piccolo comune di Montresta è una cifra stilistica unica a caratterizzare i murales molto apprezzati dai visitatori. C’è la vita quotidiana del lavoro nelle opere d’arte di Muravera: la pesca o la raccolta delle olive. Antichi abiti maschili e femminili, strumenti musicali, giornate di festa, la contemporaneità: Muros propone un’arte fortemente identitaria. E Neoneli, invece, gioca con i colori e curiose rappresentazioni di animali, come il gallo trasformato in sub che aiuta una volpe a non affogare. Decisamente più classicheggiante la proposta di Noragugume, con un occhio di riguardo alla religiosità. Norbello propone suggestioni sudamericane, per tratti pittorici.

Poliedrica

Nuoro è poliedrica per stili e messaggi ispiratori dei suoi tanti murales. Chi visita Nurachi scopre dettagli di vita del paese. Esplosione di fiori, colori e un nuraghe nelle facciate di Nuragus. Nurallao, da par suo, offre opere di grande qualità. Nureci, piccolo borgo, vanta un’invidiabile ricchezza di murales. Nuxis reinterpreta con stile anche picassiano la vita dei campi. Oliena è soprattutto protesta sociale e riscatto: da vedere la donna in abiti tipici sardi che imbraccia un fucile. Attraversare Olmedo è come immergersi con le tradizioni antiche e i ritmi tranquilli. Olzai propone un murale semplice nel tratto, ma efficacie nel contenuto. Onanì ha un tratto e uno stile riconoscibile per descrivere la vita pastorale e felice del paese. Il volume di domani si chiude con Oniferi: opere artistiche dallo stile netto.