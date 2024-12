Le vertenze nel polo industriale 

Più ombre che luci sotto le ciminiere di Portovesme nell’anno che sta per terminare. Eurallumina e Sider Alloys (ex Alcoa) sono ancora ferme, a distanza di tempo mentre la Portovesme srl sta per chiudere la linea zinco, dopo lo stop al piombo del 2021, e l’Enel va incontro alla fermata per la decarbonizzazione. Situazioni che coinvolgono centinaia di lavoratori, tra diretti e imprese degli appalti.

L’ Eurallumina è in attesa dell’approvvigionamento del gas, in base allo schema proposto dalla Regione il metano dovrebbe arrivare in fabbrica attraverso un gasdotto che partirebbe dal porto di Oristano, dove dovrebbe essere ancorata una gasiera. Nel frattempo la società ha riacquisito la disponibilità del bacino dei fanghi rossi e ha incassato la pronuncia del Tar del Lazio per lo scongelamento dei conti dopo le sanzioni decise dal Comitato di sicurezza finanziaria in seguito alla guerra Russia-Ucraina. La Sider Alloys , l’ex Alcoa, attende ancora la definizione delle garanzie Sace sugli investimenti, un passaggio fondamentale perchè il piano di rilancio possa muovere i primi passi. Nei mesi scorsi i sindacati hanno denunciato ritardi nei pagamenti ai lavoratori e ai fornitori, con alcune iniziative di sciopero. Per la centrale a carbone dell’ Enel è già partito il conto alla rovescia: la fermata è certa ma non si conosce la data precisa. Intanto la centrale è stata confermata impianto essenziale per tutto il 2025.

Nella vertenza Portovesme srl a settembre la Glencore ha annunciato la fermata della linea zinco, l’unico impianto a rimanere in marcia nel 2025 sarà il Waelz, con conseguenze immediate tra gli appalti a cui non saranno rinnovate le commesse in scadenza. Cassa integrazione a rotazione per tutti i dipendenti diretti. Nell’ultimo incontro è emersa la possibilità di soggetti imprenditoriali interessati alla linea zinco, il 20 è prevista una visita a Portovesme dei ministri Urso e Calderone con gli assessori Cani e Manca.

Ieri, su richiesta della deputata Francesca Ghirra, si è svolta in commissione alla Camera un’audizione dell’amministratore delegato Davide Garofalo e dei sindacati. L’azienda ha confermato la fermata della linea zinco, i sindacati hanno chiesto di mantenere la continuità produttiva. «È emerso un quadro molto preoccupante – ha detto Ghirra – il Governo si adoperi per garantire la continuità produttiva». (a. pa.)

