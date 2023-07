Le venti maratone del supertifoso Catta 

Inviato

Saint-Vincent . «Una maratona al giorno per venti giorni consecutivi, una in ogni regione d’Italia». Una sfida personale iniziata il 10 luglio a Cagliari e passata ieri per la Val d’Aosta dove sono in ritiro i rossoblù, la sua squadra del cuore. «Spingo sempre il mio corpo e la mia mente al limite», spiega Gabriele Catta, 21 anni, di Monserrato, studente di Scienze Motorie. I suoi 42 chilometri quotidiani hanno uno scopo benefico, l’iniziativa è, infatti, appoggiata dall’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e Vosm (Volontariato sclerosi multipla) a cui andrà la racconta fondi (chiunque potrà dare un proprio contributo attraverso il sito “La rete del dono”). Tifosissimo rossoblù appunto, di recente ha conosciuto Leonardo Pavoletti attraverso un amico comune. Quando il capitano del Cagliari ha saputo di questa iniziativa è rimasto sorpreso, incuriosito, e lo ha così invitato nelle Alpi. Detto, fatto. «Che emozione vederli prepararsi per la Serie A dopo l’impresa dello scorso anno», ammette Catta mentre osserva con un’attenzione quasi maniacale l’allenamento nel campo di Châtillon. Da un’impresa all’altra. «Faccio tutto questo anche per mio nonno che ha avuto la leucemia per ventun anni», spiega ancora Catta che segue, chiaramente, una dieta specifica per poter tenere questo ritmo, con seimila calorie e sette-otto litri d’acqua al giorno. «Soprattutto pasta, pane carasau, olio come se non ci fosse un domani». E il Cagliari nel cuore. (f.g.)

