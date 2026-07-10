Le Veneri deformi di Yasmina Pani nel mondo dei disturbi alimentari 

In “Veneri deformi” (Neo edizioni, 124 pagine) Yasmina Pani, linguista, insegnante e divulgatrice sarda, racconta l’anoressia, la bulimia e la dismorfofobia senza metafore consolatorie, come se il primo atto politico fosse chiamare le cose – il Digiuno, l’Abbuffata, il Rito del vomito – col loro nome atroce e seducente. Ne esce un’autobiografia del corpo che, più che “sul” disturbo alimentare, è scritta “dal” disturbo, con una lucidità spiazzante che mette a nudo quanto sia fragile il confine tra disciplina di sé e violenza contro di sé.

La struttura in capitoli-monologo organizza in forma quasi teatrale un’esperienza che di per sé è invece caotica, fatta di ricadute e di rituali; Pani alterna il registro clinico a un io narrante ironico, perfino sboccato, a volte, capace di bestemmiare contro il proprio riflesso mentre ne analizza con lucidità l’impatto psichico. L’incipit – “Ognuno ha il proprio modo di suicidarsi” – dà subito la misura di un libro che non cerca parabole edificanti: il disturbo alimentare è una forma lenta di autoannientamento ma anche una costruzione identitaria, un modo per “sentirsi presenti” in un mondo da cui ci si percepisce esclusi.

Il corpo femminile qui è letteralmente un campo di battaglia tra il modello esterno – le principesse Disney, le “vere femmine” alte, con il vitino da vespa e le tette giuste – e la percezione interna di “carcassa appesa a un gancio di macelleria”. Fin da bambina, la protagonista impara che femminilità è equivalenza di bellezza, riconoscimento, desiderabilità; la mancata adesione a quel modello produce vergogna, ma anche un contro-modello orgoglioso (“alle femmine piacciono i fiori? a me fanno schifo i fiori”) che però non basta mai a compensare lo sguardo altrui. La fame, il digiuno, le abbuffate sono quindi anche un modo per riprendere controllo sul corpo: devo essere magra, ma soprattutto devo essere io a decidere quanto soffrire, quanto riempirmi, quanto svuotarmi.

L’anoressia nasce per Pani in un intreccio complesso tra perfezionismo, bisogno di controllo e relazione con lo sguardo, il digiuno viene descritto come esperienza euforica, quasi mistica, “bellissimo” nella sua leggerezza e nell’illusione di onnipotenza, mentre l’abbuffata è baratro e insieme anestetico, droga che per qualche minuto ci restituisce consistenza. Il vomito diventa rito sacrificale, penitenza e auto-assoluzione: ci si punisce per lo “sgarro”, ci si purifica, ci si sente “brava” proprio nel momento in cui si esercita su di sé la violenza più estrema. In controluce si legge una critica feroce alla retorica dell’auto-miglioramento e della performance: la stessa logica del “devo essere brava” governa il lavoro, la produttività, l’allenamento compulsivo, in un continuum tra neoliberismo interiorizzato e auto-distruzione.

Sul piano stilistico, l’autrice lavora sul cortocircuito costante tra confessione dolorosa e sarcasmo, tra linguaggio alto e lessico crudo, colloquiale, spesso osceno. Le citazioni letterarie segnano una precisa genealogia: Saffo, le eroine classiche, le voci poetiche del d olore femminile diventano antenate di questa “venere deformis” che si sente sempre fuori posto, sempre “tarocco” rispetto al modello patinato. La lingua corre su frasi lunghe, in prima persona, attraversate da parentesi e auto-correzioni che restituiscono sulla pagina il lavorìo ossessivo del pensiero, la sua tendenza a sabotarsi e riaprire continuamente la ferita. È proprio questo stile, impastato di autoironia e disperazione, a evitare ogni rischio di pornografia del sintomo: non c’è compiacimento visivo del corpo malato, perché è l’interno della mente, con le sue ossessioni, a essere messo sotto una luce violenta.

RIPRODUZIONE RISERVATA