Le vele incorniciano le notti di Non Solo Mare 

Non Solo Mare entra nel vivo. Dal cuore di via Roma, svettano vele colorate pronte a fare da cornice agli appuntamenti agostani. Ieri sera Un borgo di birra, con prodotti artigianali da bere.

Il centro commerciale naturale Le Falere, ha messo in piedi un cartellone che unisce la cultura al divertimento, la socialità al territorio, in tutte le sue declinazioni. Senza dimenticare lo spazio alla solidarietà. Pilastri su cui sta già da ora dando forma agli eventi autunnali, su tutti la Fiera delle castagne. «La prima parte degli eventi - spiega il presidente del Ccn, Federico Pili Pisu - ci ha regalato tante soddisfazioni e attorno a questi appuntamenti c’è molto entusiasmo».

A fare da traino, il vivace mondo delle associazioni di Lanusei che si sono messe in gioco al fianco del mondo produttivo, l’attenzione che si è data alla storia e alla cultura dell’isola, all’arte, alla musica e alle specialità enogastronomiche del territorio. «Cerchiamo di muoverci su tre direttrici - spiega Federico Pili - quella culturale creando fermento e nuove visioni, quella economica con progetti da regalare alla comunità e quella sociale. Da qui l’idea di installare le vele colorate su via Roma, centro dei nostri eventi e fulcro sociale della comunità».

