Le Vele, duro scontro sull’ampliamento 

Protesta la minoranza in Consiglio comunale dopo il rinvio della discussione in aula sul progetto di ampliamento del centro commerciale “Le Vele”: «Atto grave e irrispettoso», tuona la consigliera Michela Vacca. «Polemiche sterili», le fa eco l’assessore Cristian Mereu.

La polemica

Uno scontro che nasce dalla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del progetto relativo all’ampliamento del centro commerciale alle porte della città. Il rinvio era stato approvato con i voti della maggioranza compatta e il presidente dell’aula aveva comunque garantito che entro una decina di giorni sarebbe stato convocato un consiglio comunale ad hoc sul tema.

Un rinvio che ha scatenato la reazione dei consiglieri della minoranza. «Esprimiamo la nostra ferma condanna rispetto all’atteggiamento assunto dalla maggioranza nel corso della seduta consiliare, convocata su richiesta dei gruppi di opposizione per discutere un tema di rilevante interesse pubblico», precisa la consigliera Michela Vacca a nome di tutti i componenti delle opposizioni in consiglio, «l'assessore Mereu insieme a tutto il gruppo di maggioranza ha chiesto lo stralcio del punto, rinviando a una futura e non meglio precisata seduta la trattazione della questione».

«Rinvio pretestuoso»

L’assessore aveva ritenuto necessario chiedere il rinvio motivandolo con il recente avvicendamento tra dirigenti alla guida del settore urbanistica: «Del tutto pretestuose le motivazioni del rinvio», ribadisce ancora Vacca, «la discussione si sarebbe dovuta concentrare solo sulle scelte di indirizzo politico e sulle valutazioni di opportunità che competono esclusivamente alla parte politica. L'assessore è gravemente responsabile delle reiterate omissioni e si appresta a concludere una operazione speculativa in assenza di qualsiasi forma di partecipazione e coinvolgimento», conclude Vacca, «il consiglio comunale è luogo naturale per un confronto aperto, trasparente e responsabile».

La replica

L’assessore rispedisce le accuse al mittente: «Si tratta di una polemica sterile e dispiace che la minoranza, o alcuni dei suoi componenti, formulino accuse relative a condotte omissive o misteriose, e che si parli di “svendita del territorio”. La proposta di delibera di Giunta, conosciuta dalla minoranza, prevedeva già il dibattito in aula consiliare. La maggioranza ha chiesto di poter trattare il punto relativo al progetto del centro commerciale in data successiva e, comunque, immediatamente ravvicinata. Anche perché la proposta progettuale avrà notevoli riflessi sotto il profilo occupazionale, sociale e di sviluppo della nostra città».

