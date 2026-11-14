Recuperare le reti da pesca dismesse e trasformarle in nuove risorse, evitando che diventino rifiuti inquinanti per il mare. È l’obiettivo di “Vox Maris”, il progetto al quale aderisce il Comune di Sant’Antioco in collaborazione con la Guardia costiera, per promuovere il recupero e il riciclo delle attrezzature giunte a fine vita. L’iniziativa coinvolge direttamente i pescatori della marineria locale. La prima fase prevede l'individuazione delle reti da dismettere e la loro preparazione, con la rimozione di galleggianti, piombi e altri componenti. Il prossimo 2 dicembre i proprietari dovranno portare il materiale nel punto di raccolta allestito accanto alla sede della Capitaneria di porto, nel porto commerciale di Sant’Antioco. Qui le reti saranno confezionate e identificate in base al materiale polimerico, per consentirne il corretto avvio al riciclo. «È un progetto importante, che riconosce nei pescatori gli interlocutori fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente marino - sottolinea il sindaco Ignazio Locci - per questo invito gli operatori a partecipare». L’iniziativa sarà anche occasione per raccogliere le testimonianze dei pescatori, che potranno contribuire a un documentario dedicato al progetto e al rapporto tra pesca, mare e sostenibilità.

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