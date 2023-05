Le vecchie glorie in campo contro la sclerosi 

Le vecchie glorie del calcio sardo scendono in campo per raccogliere fondi contro la sclerosi multipla. L'appuntamento è per domani mattina, dalle 9.30, al Centro federale di Sa Rodia, a Oristano, che ospiterà le sette partite dove a vincere sarà la solidarietà. «È solo un primo passo», ha spiegato ieri il presidente della Federcalcio regionale Gianni Cadoni, nella conferenza di presentazione svoltasi nella sala stampa della Unipol Domus. «Qualunque iniziativa come questa ci vedrà sempre in prima fila».

Calcio e solidarietà

Un'iniziativa che parte da Carbonia e ha subito coinvolto tutte le realtà degli ex calciatori sparsi in tutta la Sardegna. Domani saranno quattordici le squadre in campo: Cagliari, Carbonia, Torres, Nuorese, Attilia, Tharros, Iglesias, Sorso, Guspini, Sant'Antioco, Thiesi, Decimoputzu, Alghero e una selezione di giornalisti. Eroi di un calcio passato, partendo dallo scudettato rossoblù Beppe Tomasini. «Siamo sempre in prima linea», ha spiegato il presidente Cadoni, «e apriamo le porte del nostro centro federale, complimenti a chi ha organizzato questa iniziativa». Antonio Mura, uno degli organizzatori e rappresentante delle Vecchie glorie del Carbonia, spiega: «Abbiamo sentito la necessità di intervenire per aiutare nella lotta contro un mostro, la sclerosi, che colpisce, solo in Sardegna, oltre 7000 persone. L'obiettivo è entrare nelle case dei sardi per far conoscere questa malattia e raggiungere una grande donazione per la ricerca». (al.m.)

