Le vecchie glorie alla conquista di un posto al sole 

All’appello forse mancano solo il Carbonia, da anni in preda a una crisi tecnica e societaria che inevitabilmente ne condiziona il cammino sportivo, e l’Ossese, che frequenta i vertici del campionato da tempo ma quest’anno ancora fatica a ingranare (ha raccolto un successo e cinque pareggi, percorso ritenuto insufficiente dalla società che infatti ha già cambiato allenatore). Per il resto al vertice dell’Eccellenza, massimo torneo calcistico regionale, ci sono tutte le squadre che si si attenderebbe di trovare: e sono tutte formazioni blasonate, dal grande passato e presumibilmente dall’importante futuro, perché la storia non si cancella e ha sempre un peso.

Vecchie glorie che cercano di rientrare nel torneo che compete loro, la Serie D. Così ecco la pattuglia che dopo sei giornate, un quinto del cammino, occupa le prime posizioni in ordine di classifica: Nuorese, Lanusei, Tempio, Iglesias, Ilvamaddalena. Grandi nomi e grandi squadre che lottano per un posto al sole. Sei turni non sono abbastanza per capire quale piega prenderà il torneo e lo stesso Antonio Prastaro (allenatore di un Villasimius che con 10 punti è a -1 da Ilva e Iglesias e, dunque, a un passo dai playoff) è convinto che il «vero campionato» comincerà a partire dalla «decima giornata, quando si assesteranno i valori».

Sinora le sfide sono state per la gran parte equilibrate , «decise da episodi», ha rimarcato il tecnico ricordando anche il ko della sua squadra domenica scorsa in casa contro il Santa Teresa, in quel momento fanalino di coda: «È venuta da ultima e si è comportata da prima. Lo spirito giusto, che si può trovare contro qualsiasi avversario». Pian piano tuttavia i valori cominciano a emergere e ai primi tre posti ci sono le uniche imbattute (assieme all’Ossese, però più staccata): Nuorese a quota 14, Lanusei e Tempio a quota 12. La capolista «sta facendo meglio delle altre anche come prestazioni», ha rimarcato Prastaro, per poi aggiungere: «Vedremo se terrà il ritmo».

Già sabato, giornata in cui si giocherà tutto il settimo turno, sarà un appuntamento rivelatore con due big match in programma: Nuorese-Ilva e Tempio-Lanusei. Quattro delle prime cinque si ruberanno punti a vicenda e potrebbe approfittarne l’Iglesias, che però sarà impegnata in una trasferta molto difficile sul campo dell’Uri che, retrocessa dalla D, stenta a ingranare ma prima o poi lo farà. E saranno problemi per tutti.

