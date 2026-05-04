«Le vecchie carceri stanno crollando» 

Non c’è più tempo: le ex carceri di Castiadas – un immenso patrimonio storico e culturale della Sardegna – rischiano di venire giù pezzo dopo pezzo. Senza più alcuna possibilità di recupero. A lanciare l’allarme il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, amareggiato per il silenzio della Regione Sardegna. Regione che detiene la proprietà dell’ex colonia penale. «Non è più accettabile – sottolinea il primo cittadino – assistere al progressivo deterioramento di questo patrimonio. Ogni giorno perso è un pezzo di storia che si sgretola».

La lettera

Murgioni ha così scritto per la seconda volta (nessuna risposta dopo il primo sollecito) alla presidente Alessandra Todde, con tanto di documentazione fotografica: «Gli eventi meteorologici delle scorse settimane – è il testo della lettera - hanno ulteriormente aggravato le condizioni già critiche dell’immobile, causando nuovi cedimenti strutturali e determinando un quadro di rischio concreto per la pubblica incolumità. Tale situazione rende ormai non più rinviabile un intervento tempestivo di messa in sicurezza». La richiesta è anche quella di «un incontro urgente, finalizzato a definire assieme le azioni necessarie sia per la messa in sicurezza immediata sia per l’avvio di un percorso di recupero».

La protesta

Il sindaco chiama a raccolta anche i cittadini «perché – chiarisce - il silenzio istituzionale che stiamo registrando è incomprensibile e inaccettabile. E allora facciamoci sentire noi tutti». Tra l’altro «quel silenzio – aggiunge - oggi non è più solo assenza di risposta, ma rischia di configurarsi come una responsabilità politica precisa. Perché di fronte al degrado e al rischio di perdita di un patrimonio pubblico, non decidere equivale a scegliere di lasciare che tutto vada perduto. Non servono più promesse o interlocuzioni formali, servono atti, risorse e tempi certi».

Fondi spariti

Durante la scorsa legislatura – quella di Solinas – erano stati trovati 42 milioni di euro per il recupero delle ex carceri. «Finanziamento purtroppo annullato – conclude Murgioni - con il cambio di Giunta regionale». Era stato anche abbozzato un progetto di recupero, sulla base di quanto già previsto dal Comune di Castiadas, e cioè ricreare una sorta di borgo ottocentesco tra musei, sedi istituzionali, botteghe, ristorantini e – in una piccola ala – un hotel. Era il 2021 e già allora c’era il rischio di perdere per sempre questo immenso patrimonio pubblico. Son trascorsi 5 anni e di interventi da parte della Regione (sino ad ora) nemmeno l’ombra.

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