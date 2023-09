Le varie Nazionali  chiamano i rossoblù 

La Serie A conosce la prima sosta della stagione e il Cagliari stacca la spina fino a mercoledì mattina, quando i rossoblù si ritroveranno ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti. Ma sarà una ripresa con la rosa dimezzata, visto che sono diversi i giocatori che, dopo la gara di ieri a Bologna, dovranno raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali.

Diaspora rossoblù

Ranieri allarga le braccia: «Faremo di necessità virtù». Perché alla ripresa mancheranno in tanti, soprattutto gli ultimi arrivati Wieteska e Hatzidiakos, che tanto avrebbero avuto bisogno di lavorare con i nuovi compagni. Wieteska dovrà giocare con la Polonia contro FarØer e Albania, mentre Hatzidiakos giocherà con la Grecia contro Olanda e Gibilterra (sempre il 7 e il 10). L'Under 21 azzurra ha chiamato Prati e Oristanio (partite contro Lettonia e Turchia), quella slovacca Obert (per le sfide con Repubblica Ceca e Danimarca). Via anche Radunovic con la Serbia (gare con Ungheria e Lituania), Luvumbo con l'Angola (col Madagascar), Makoumbou con la Repubblica Democratica del Congo (sfide con Sudan e Sudafrica) e Shomurodov con l'Uzbekistan (contro Stati Uniti e Messico).

Dall’infermeria

E al ritorno saranno da valutare le condizioni di Nandez e Petagna, usciti dopo i primi 45'. El Leon, che potrebbe saltare la chiamata della Celeste, ha accusato un fastidio al gluteo, mentre il centravanti è stato costretto al forfait da un fastidio al polpaccio destro. Sotto osservazione anche Pavoletti, che ha saltato la trasferta per un affaticamento muscolare, Capradossi, Pereiro e Desogus. ( al.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA