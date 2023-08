Le vacanze truffa degli influencer 

Hanno beffato tutti e sono spariti, alle forze dell’ordine restano qualche documento di identità (probabilmente falso) e gli esposti delle vittime di una truffa che è andata avanti per settimane a Olbia e in Costa Smeralda. Un gruppo di persone ha trascorso le vacanze in Gallura senza pagare un centesimo e godendo di una villa nel centro di Olbia, con tutti i comfort e la piscina. Villa utilizzata per delle feste e affittata attraverso una agenzia immobiliare di Olbia che a sua volta si è servita di una piattaforma online. Il proprietario della villa, l’agenzia immobiliare che la ha affittata e il sito per le prenotazioni sono tutti vittime della “stangata”. I truffatori (italiani) avrebbero utilizzato per tutte le prenotazioni dei ragazzi stranieri che sono stati identificati dalla Polizia postale e di fatto sono le “teste di legno” del raggiro. La villa è stata usata per diversi giorni e ripulita di elettrodomestici e oggetti di valore. Ma non basta. Perché la banda ha anche causato danni per decine di migliaia di euro a diversi autonoleggiatori di Olbia. È stato utilizzato, non pagato e pesantemente danneggiato un fiammante suv Mercedes Glc. Alcuni dei “prestanome” dei truffatori sono stati fermati a Olbia a bordo di una Lamborghini, anche questa presa a noleggio a mai pagata. Le persone che erano a bordo si sono presentate come cittadini senegalesi, ma avevano documenti falsi e sono già sparite dalla circolazione.

Bonifici bloccati

La villa nel centro di Olbia, le auto, e forse anche un barca e una “gita” un elicottero, non sono stati pagati. I bonifici venivano bloccati subito dopo il perfezionamento con operazioni online su conti correnti dai quali non è uscito un centesimo. La vacanza a sbafo è opera di un gruppo di pregiudicati che sarebbe ben noto a diverse procure della Penisola, ma che in Gallura ha agito indisturbato. E non sarà semplice per gli investigatori collegare le persone che sono state identificate (sedicenti senegalesi, alcuni denunciati anche in aeroporto prima di lasciare la Sardegna) e veri beneficiari del soggiorno gratuito.

I tiktoker

Ma la banda potrebbe avere commesso un errore, infatti i truffatori sono dei tiktoker con l’abitudine di pubblicare nei loro profili le immagini delle “imprese”. Una delle vittime avrebbe fornito a uno studio legale di Olbia le immagini della festa organizzata nella villa presa a sbafo, dove sono visibili dei soggetti che potrebbero essere i veri organizzatori della stangata. Le indagini sono in corso.

