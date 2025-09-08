Le vacanze dorate dei militari israeliani «dopo lo sterminio» 

Olbia. Ieri mattina, sulle piste del Costa Smeralda, ne sono sbarcati 170, ad aspettarli, davanti ai terminal in assetto antisommossa, due pullman per accompagnarli alla destinazione di vacanza. A Santa Teresa Gallura, nella baia di Santa Reparata, al Mangia’s resort by Hilton, i turisti israeliani, atterrati a Olbia da Tel Aviv, raggiungono gli altri (sospetti) «soldati sionisti in vacanza dello sterminio dei palestinesi», arrivati in Gallura, a cadenza bisettimanale, a partire dal 31 agosto. Ufficialmente sarebbero dipendenti di una società di telecomunicazioni in vacanza premio ma gli attivisti locali di Lungoni per la Palestina, che sin dal loro arrivo protestano davanti al resort, non hanno dubbi: «Si tratta di un centinaio di soldati e soldatesse di Israel Defence Forces, spediti in Sardegna per un periodo di riposo dall’esecuzione della morte di centinaia di migliaia di civili di due milioni di esseri umani».

Il gruppo di manifestanti di Santa Teresa, che contesta pacificamente la presenza in Gallura «dei sionisti assassini», dice di avere le prove: «Prima che avessero indicazione di chiudere i profili social, uno dei soldati ha postato: "Siamo arrivati al nostro splendido hotel Mangia's Santa Teresa Gallura, abbiamo fatto un giro nella cantina Surrau e abbiamo brindato, ci siamo gustati un tradizionale pranzo italiano al ristorante La Ruota e abbiamo festeggiato al tramonto del Phi beach”», racconta la presidente, Vittoria Nicoli. Ora i profili sono oscurati ma gli attivisti di Lungoni per la Palestina li incontrano in centro. Per esempio, al porto turistico dove, riferiscono, «hanno consumato una cena alla churrascaria, spendendo 20mila euro». O nel cuore del paese: «Ieri, un gruppo di soldatesse ha urlato “fake” indicando una cartolina che pubblicizza la mostra fotografica “Gaza when emotions suffocate” della fotoreporter palestinese Samar Abu Eloufe», inaugurata a Palau per il festival Isole che parlano.

Davanti all'hotel di lusso, un presidio delle forze dell’ordine che scorta anche (a piedi) gli israeliani nei loro spostamenti per il paese gallurese. «Due giorni fa, mentre il nostro corteo si dirigeva verso l’hotel, alcuni militari di ritorno da una corsa sulla spiaggia erano scortati dalla Digos», dice Nicoli. Sul caso si stanno mobilitando politici e sindacati: dopo la richiesta alla società di gestione dell’aeroporto olbiese Geasar del gruppo Uniti per Todde di sospendere il collegamento con Tel Aviv, la deputata di Avs, Francesca Ghirra, ha presentato un’interrogazione ai ministri della Difesa e dell’Interno: «Nessuno conferma che si tratti di soldati dell’Idf ma il presidio delle forze dell’ordine davanti alla prestigiosa struttura alberghiera fa pensare che le preoccupazioni di Lungoni per la Palestina siano fondate: se quanto riportato dalla stampa fosse confermato, le responsabilità italiane sarebbero gravissime». Ieri sera è intervenuto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo a Quarto Grado: «C’è stato un gruppo di cittadini israeliani, lo scorso anno, che legittimamente ha trascorso le vacanze in Italia ma non c'è alcun accordo, nulla che riguarda una qualche ingerenza. Vorrebbero che abbandonassimo a se stessi i cittadini israeliani? Non dobbiamo abbandonarli, si uniscono alle migliaia di obiettivi che tuteliamo, da sempre peraltro gli obiettivi israeliani sono oggetto di attenzione». Preoccupazione dalla Cgil Gallura: «Chiediamo alle autorità locali di chiarire come sia stato autorizzato questo soggiorno e quali le motivazioni che hanno portato a tale scelta e di informare se si tratta di un’iniziativa privata o se ci sia il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche italiane», dice il segretario generale, Danilo Deiana. I charter dal BenGurion sono confermati. Oggi un nuovo arrivo.

