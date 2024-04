Le vacanze dei sapori tra vigne, calici,  e scoperta dell’Isola 

È possibile scommettere sulle zone interne dell’Isola per uscire dalla secca stagionalità? A questo tema che da decenni attanaglia il settore turistico, hanno provato a dare una risposta le cantine sarde riunite all’interno del Movimento del Turismo del Vino, che in occasione della 56esima edizione del Vinitaly, domani alle 10 nell’area istituzionale della Regione presenteranno: Vino e Sardegna. Viaggio nell'Isola tra vigne, storia e natura. La prima guida digitale dedicata all’enoturismo e realizzata da Lonely Planet.

Il Movimento del Turismo del Vino della Sardegna, guidato da Valeria Pilloni di Su’entu, oggi rappresenta ben trentacinque aziende vitivinicole sarde che dell’accoglienza in cantina hanno fatto una parte integrante della propria attività. A fine 2023 è nata la voglia di promuovere una vera e propria guida dell’enoturismo che raccontasse i territori del vino attraverso le bellezze architettoniche, ambientali e artistiche, così è nata la collaborazione con Lonely Planet, che ha affidato alla giornalista Luciana Squadrilli la realizzazione dei testi di “Vino e Sardegna. Viaggio nell'isola tra vigne, storia e natura”. L’autrice ne parlerà insieme a Valeria Pilloni e al giornalista enogastronomico Luca Iaccarino domani all’interno dell’Area Istituzionale della Sardegna del Vinitaly.

«La Sardegna è diventata per me una seconda casa. Grazie alla guida preziosa di tanti amici - e di vignaioli, chef, pizzaioli e produttori - ho imparato a conoscerne anche gli aspetti meno noti e spesso più affascinanti», ha spiega Luciana Squadrilli, giornalista e autrice della guida. «Basta allontanarsi un po' dalle coste meravigliose per scoprire un patrimonio davvero unico di storia, archeologia, tradizioni e sapori, lasciandosi abbracciare dall'accoglienza calorosa e sincera dei sardi. Ho provato a condividere nelle pagine della guida i miei "incontri" più entusiasmanti – ha aggiunto – e a raccontare, anche con l'aiuto di chi è più esperto di me su temi specifici come l'archeologia o il muralismo, qualcuno dei motivi per cui amo tanto la Sardegna. A cominciare, naturalmente, dai vini unici». Valeria Pilloni ha quindi aggiunto: «Con la guida facciamo un primo e importante passo per trasformare la nostra Isola in una destinazione del turismo enogastronomico, che oggi rappresenta il 25% del settore turistico nazionale, grazie al quale si decreterebbe una forte crescita delle zone interne dell’Isola».

