Le vacanze a Pula? «Destagionalizzare resta un miraggio» 

Dieci giorni cruciali per avviare la stagione 2025. Da Pula a Domus de Maria l’estate inizierà ufficialmente tra il 20 aprile e i primi giorni di maggio – quando il simulacro di Sant’Efisio verrà a benedire il litorale. Nel mezzo, la festa della Liberazione che offrirà l’occasione di un super ponte per un inizio col botto. Per quelle date hotel, villaggi turistici e le altre strutture ricettive saranno tutte aperte o, almeno, si spera.

Il Consorzio

«Al momento, gli alberghi stanno già ricevendo numerose prenotazioni da quelli che possiamo considerare i mercati storici – Francia, Svizzera e Germania – mentre vanno a rilento quelle degli italiani», spiega Manuele Tronci, presidente del consorzio “Pula turismo” che riunisce circa venti hotel della zona. L’obiettivo resta sempre lo stesso: fare un passettino alla volta, conquistare qualche giorno in più ogni anno stiracchiando la stagione per trattenere i visitatori il più a lungo possibile. «Per quanto ci riguarda, qui la stagione arriva con difficoltà al 31 ottobre – continua Tronci –, novembre e dicembre dobbiamo dimenticarceli, almeno per ora. Perché chi viene in Sardegna lo fa per il mare e la destagionalizzazione è un miraggio, una prospettiva difficilissima da attuare. Però è da apprezzare la volontà dell’assessore regionale al Turismo di provarci. Anche alla Bit di Milano si è cercato di far capire che la nostra Isola offre anche storia e cultura. Diciamo che è un primo passo, ma c’è ancora molta strada da fare».

Ai nastri di partenza

Chi è già riuscito a dilatare i tempi e far sì che i tre mesi estivi siano solo una parte di un periodo di lavoro ben più lungo è il Forte Village di Santa Margherita di Pula. «Noi siamo pronti, stiamo finendo le manutenzioni e apriremo il 21 marzo, come ogni anno. Possiamo dirci fortunati a essere la struttura che resta aperta più a lungo, da metà marzo ai primi di novembre», racconta Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale del resort stellato. «Siamo una mosca bianca. Abbiamo versatilità organizzativa grazie anche a eventi e spazi che ci consentono di stare sul mercato da tanti anni – continua il top manager –. E poi ci sono tante aziende che organizzano convention importanti: è un mercato che dopo il Covid e lo smart working si sta riprendendo, la gente vuole ricreare quel senso di appartenenza con incontri ravvicinati». Tra le novità del 2025 c’è quella del bioparco. «Stiamo attrezzando un’area di oltre dieci ettari con gli animali tipici sardi, come gli asinelli, i cavallini e il muflone. Ma ci sarà anche una fattoria e un terreno in cui saranno coltivati ortaggi, frutta ed essenze che saranno usati in cucina». Non solo mare, perché in tanti lavorano da mesi per offrire ai visitatori serate di musica, atmosfere folk e appuntamenti sportivi. «Collaboriamo con Comune e Pro Loco per cercare di costruire un calendario di manifestazioni sempre migliore», racconta Ettore Caboni, dell’associazione di commercianti che riunisce 90 attività.

A Chia

Venti chilometri più a sud, sul litorale di Chia, comune di Domus de Maria, si aspetta che il mare restituisca quel che ha preso durante l’inverno. «La spiaggia non è ancora morfologicamente pronta, rischiamo di montare e trovarci in acqua il giorno dopo. La Pasqua alta fa presagire una stagione col botto – dice Alberto Bertolotti, titolare dello stabilimento balneare davanti all’isolotto di Su Giudeu e presidente di Confcommercio Sud Sardegna –. Sulla destagionalizzazione, quel che dice Tronci è vero. Purtroppo non siamo ancora riusciti a valorizzare altri aspetti e quasi il 70% di chi ci sceglie lo fa per il mare. Serve fare un doppio salto di qualità: individuare gli asset interni per indirizzarli verso i mercati giusti e incentivare le rotte anche dopo il 31 ottobre, giorno in cui ogni anno restano solo la continuità e qualche volo Ryanair».

RIPRODUZIONE RISERVATA