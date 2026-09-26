«Le urla disperate, poi il sangue» 

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Samassi. Le urla in pieno giorno, due pistole e una donna insanguinata. Poi il rombo di un motore e la sgommata di un’auto in fuga. La ricostruzione dal tentato furto in casa di don Bruno Pittau, sacerdote in pensione di 90 anni, nel centro di Samassi è da gelare il sangue anche a 24 ore di distanza.

L’allarme

«Verso mezzogiorno e mezza ho sentito delle grida disperate arrivare da non molto lontano», racconta Monika Orzechowska, dal cortile della sua abitazione in via Vittorio Veneto, a pochi metri da quella dell’anziano prete. «Uscendo in strada ho avuto il tempo solo di vedere un’automobile grigia allontanarsi a tutta velocità con a bordo due persone incappucciate. In quel momento non ho compreso esattamente cosa fosse accaduto. Solo avvicinandomi al portone di don Bruno ho visto all’interno del cortile una donna a terra con del sangue in faccia. Ho quindi realizzato la gravità della situazione e ho subito chiamato i carabinieri».

Insomma, a sentire le testimonianze dei parenti di don Bruno e dei suoi vicini, quello avvenuto venerdì mattina nel cuore del paese del Medio Campidano è stato un blitz di pochi minuti compiuto da due persone armate che pensavano forse di avere facilmente la meglio di un anziano.

I piani criminali sono stati però stravolti dalle urla della sua badante, una donna di origini cubane che assiste l’anziano sacerdote e che venerdì mattina ha vestito anche i panni del suo angelo custode, non avendo alcuna esitazione nell’affrontare fisicamente i malviventi e metterli in fuga.

Paura

La rapina, sebbene fallita, ha lasciato comunque una profonda ferita nella tranquilla comunità samassese. «È successa una cosa molto più grande di noi. Aggredire una persona anziana introducendosi nella sua casa in pieno giorno rappresenta un atto impensabile», dice incredula la sindaca Beatrice Muscas. «Siamo un paese tranquillo, che non ha mai vissuto atti di questo genere e mai si sarebbe immaginato di non sentirsi al sicuro in casa in pieno giorno».

Quiete rovinata

Il pensiero della prima cittadina va subito al benessere e all’armonia della comunità: «Siamo un paese che vive serenamente la sua spiccata multiculturalità», dice riferendosi ai tanti braccianti stranieri che ogni giorno lavorano e sudano fianco a fianco ai samassesi nelle campagne attorno all’abitato. «Non vorrei che qualcuno insinuasse che dietro questo grave fatto ci sia la mano dei migranti. Una tesi che stronco sul nascere. Anzi, invito chiunque tenti di fare speculazioni razziali a lasciar lavorare le forze dell’ordine, le uniche autorizzate a fare supposizioni e portare avanti delle indagini per individuare il colpevole».

Reazioni

Che l’incursione messa in atto in tarda mattinata abbia sconvolto gli animi del paese si capisce subito. Ieri mattina il figlio adottivo di don Bruno, Ignazio Coccodi, non ha certo voglia di parlare non nascondendo la rabbia per il vile atto ai danni del padre. «Stiamo andando a fare la denuncia aI carabinieri», dice salendo in auto al fianco della badante ferita dai rapinatori.

Nel mentre, verso l’ora di pranzo, nel giardino di via Vittorio Veneto 38, si cerca lentamente di tornare alla normalità: don Bruno, seduto su una sedia, legge placidamente una copia de L’Unione Sarda. In prima pagina raccontano del tentato furto ai suoi danni. Un brutto episodio che non rovinerà di certo la serena esistenza di un sacerdote coraggioso che nei suoi 90 anni ne ha visto di tutti i colori.

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