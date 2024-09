Le urla di Bruni: «Così c’è più gusto» 

Barcellona . «È stata una notte difficile nell'hangar, ci meritiamo tutti questa vittoria, a cominciare da James (Spithill) che ha lavorato sotto una enorme pressione e abbiamo risposto benissimo». Sono state le prime parole di Francesco Bruni, uno dei due timonieri di Luna Rossa, dopo il successo su American Magic che ha consentito alla barca italiana di conquistare la finale di Louis Vuitton Cup. «Sì, lo ammetto, è stata durissima, ma siamo stati bravi. American Magic è stata un'avversaria difficile, sempre combattiva. Ce la siamo meritata tutti», ha aggiunto Bruni.

In diretta tv, Bruni aveva abbandonato la sua abituale flemma: «Dai, cazzo boys, dai, grandi, grandi!» ha gridato “live”, facendo sorridere Spithill dopo il successo. Parole colorite figlie di una soddisfazione immensa e di una tensione altissima, dopo le giornate di sofferenza e le tre sconfitte in fila. «Vaff…!» ha ancora urlato Bruni, in piena trance agonistica, rivolgendosi all’equipaggio: «Siete stati dei mostri, dei mostri, bravissimi cazzo», ha continuato sempre a microfoni aperti, «oggi vi ammazzo, vi ammazzo! Così c'è ancora più gusto, più gusto!».

L’errore

e dopo un altro urlo “partigiano” («Forza Palermo!»), è tornata in mente quella penultima, nefasta giornata di gare, quando Bruni si è preso la colpa per l’errore costato la sconfitta: «Il punteggio non ci ha dato nessuna tranquillità, è stato l’errore più grave sicuramente, siamo cascati dai foil ed è quasi come regalare la regata all’avversario. L’errore sul momento non ci sembrava così grave, ma con il senno di poi lo è stato». L’incubo, in quelle ore sportivamente drammatiche, era la grande rimonta, un po’ come fece Oracle nella America’s Cup del 2013 contro New Zealand, ma Bruni continuava a dispensare ottimismo: «Abbiamo Spithill dalla nostra parte, lui è stato il principale fautore di quella rimonta. Non ci preoccupa, siamo tranquilli e dobbiamo lavorare con tranquillità».

