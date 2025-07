Le uova di tartaruga sono al sicuro 

La tartaruga che lunedì all’alba ha scelto Maladroxia per deporre le sue uova nell’arenile, può nuotare tranquilla. I biologi del Centro recupero e tutela cetacei e tartarughe di Nora hanno messo al sicuro le uova ricavando uno spazio idoneo. Adesso, la comunità antiochense e i numerosi turisti che in questi giorni soggiornano nella località lagunare, sono tutti in attesa. Tutti con le dita incrociate in attesa della schiusa per vedere le piccole “careta careta” raggiungere il mare. Il trasferimento per metterle in sicurezza è stato un momento unico che ha visto tanti curiosi attorno ai biologi che preparavano il nuovo nido. «È stata una bellissima occasione per tutti i cittadini e turisti che hanno assistito ad un evento unico e raro che la natura ci ha offerto - ha detto Massimiliano Grosso, operatore turistico di Sant’Antioco - una bella esperienza anche per chi ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a qui da noi». Intanto, c’è già chi chiama la località, la spiaggia della tartaruga. In tanti hanno raggiunto Maladroxia per la curiosità di vedere il lavoro degli esperti. Intanto, prende il via la stagione Bandiera Blu nelle spiagge di Maladroxia, per il settimo anno consecutivo, e di Coa Cuaddus, quarto anno. Le bandiere sono state issate anche davanti al Municipio. (s. g.)

