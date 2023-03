Le universitarie rimontate nella ripresa a Battipaglia 

BP63 Battipaglia 80

Cus Cagliari 65

Omeps Afora Givova B. : Seka 7, Potolicchio 6, Cutrupi 9, Milani 5, Ferrari 20, Lombardi 5, Crudo 10, Zanetti 2, Alford 14, Chiovato 2. Allenatore Maslarinos

Cus Cagliari : Puggioni 7, Cal- daro 7, Giangrasso 8, Stawin- ska 13, Striulli 4, Paoletti 8, Venanzi, Saias 7, Gagliano 11, Usai. Allenatore Xaxa

Parziali : 23-15; 35-38; 56-54



Il Cus Cagliari lotta ad armi pari per oltre 30 minuti a Battipaglia, sul campo della vicecapolista della A2, poi cala nell’ultimo quarto ed esce sconfitto per 80-65.

Dopo un avvio difettoso (+12 per le campane al 10’), le universitarie si sono rianimate con un break di 13-2 in avvio di secondo quarto. Poi una lunga battaglia punto a punto risolta solo nel finale, quando le campane hanno piazzato l’allungo decisivo con Ferrari producendo un parziale di 24-11 che non ha lasciato scampo alle cussine. ( ro.r. )

