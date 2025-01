Le universitarie hanno paura: «Importunate dopo le lezioni,  in questa zona servono controlli» 

La recitano come una poesia: «Non uscire da sola, evitare gli angoli bui e parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso». Sono le regole che si sono imposte le ragazze che ogni giorno attraversano viale Fra Ignazio per andare a lezione.

L'ultimo episodio risale a mercoledì. «Erano circa le 12, avevo appena finito un esame e stavo andando verso la fermata del pullman di Buoncammino», racconta Lucrezia Gurzeni, 21 anni, «In cima agli scalini di via Nicolodi ho incrociato un uomo sulla cinquantina, capelli brizzolati e la barba incolta. Ero al telefono, ho incrociato il suo sguardo perché ha detto qualcosa che non ho colto. D'istinto ho risposto “ciao”, forse non avrei dovuto». Poi, la situazione prende una piega diversa. «Ha iniziato con degli apprezzamenti fisici che ho trovato fuori luogo, mi sono ammutolita e ho continuato a camminare. Ha provato ad avvicinarsi ma l'ho schivato». Si allontana, ma il pensiero resta. «Ho visto delle ragazze dietro di me, e non ho potuto fare a meno di pensare che potesse fare lo stesso con loro». Lo denuncia con un video sul suo profilo TikTok che va virale. «Moltissimi hanno condiviso le loro esperienze nei commenti, la gente si è sentita rappresentata».

Le facoltà e la Caritas

Il lungo viale ospita i poli universitari di Scienze Giuridiche ed Economia, oltre alla mensa della Caritas, punto di riferimento per i più bisognosi. Questa convivenza alimenta il senso di insicurezza delle studentesse, soprattutto quando si trovano a percorrerlo da sole.

«Sono sempre in compagnia e mi faccio venire a prendere dalla mia famiglia, potrebbe succedere qualsiasi cosa» dice Benedetta Deiana, 25 anni. «Da un lato c'è il diritto degli studenti, dall'altro quello ad un pasto caldo. Servono più controlli. Non è normale vivere con la paura di andare all'università. È necessario fare un bilanciamento tra le due esigenze» ribadisce.

Eleonora Marcis, 21 anni, si unisce al coro. «Ero in auto, ho notato un ragazzo che gesticolava nella mia direzione, pensavo fosse per il parcheggio e ho continuato per la mia strada. Quando sono scesa mi sono trovata faccia a faccia con lui che allungava la mano come per toccarmi. L'ho evitato strisciando nello spazio tra lui e la macchina e mi sono nascosta. Ha aspettato davanti allo sportello per circa 5 minuti, poi è andato via».

Le denunce

Angelica Basciu, 22 anni, racconta un episodio inquietante. «Mentre studiavo in biblioteca, un uomo si è abbassato i pantaloni davanti a me. È stato denunciato, ma non è cambiato nulla». Le sue parole trovano eco in quelle di Francesca Biolchini, 22 anni. «Mi è stato raccontato di un uomo che ha fatto lo stesso in strada avvicinandosi ad una collega. Sono intervenute le guardie dell’università, ma è assurdo che queste cose accadano nei pressi di un polo universitario». Anche Fatima Brienza, 23 anni, condivide la sua esperienza. «Ho visto due uomini incendiare un cassonetto, ma nessuno è intervenuto. La polizia deve essere più presente, qui il pericolo è dietro l’angolo, ma non vedo nessuno passare qua».

Il timore accomuna tutte. «Andare via tardi, dopo l’ultima lezione, fa paura» prosegue Basciu «al buio sembrano tutti malintenzionati anche se ovviamente non lo sono. L’ansia ti accompagna fino a quando non sei a casa».

Le statistiche

Secondo l’ultimo studio sulla percezione della sicurezza in Italia dell'Istat, le donne insicure sono il doppio degli uomini. Viene sottolineato che «questa percezione è solo parzialmente collegata al rischio effettivo di criminalità di un territorio, ed è condizionata anche da caratteristiche come il genere, l’età e il livello di istruzione». I dati dicono che le ragazze tra i 14 e i 24 anni mostrano un picco di insicurezza che diminuisce nelle fasce di età tra i 25 e i 34 anni e tra i 35 e i 44 anni, per poi aumentare leggermente e stabilizzarsi. Inoltre le donne adottano più frequentemente precauzioni quando escono la sera, il 23,3% evita strade o contesti ritenuti pericolosi.

«Non toglierei mai un pasto o un letto a una persona, ma serve un equilibrio tra le due cose. Io devo sentirmi tutelata», conclude Brienza.

