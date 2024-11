Le ultime sei stagioni a Cagliari 

Sebastiano Pinna torna ad allenare in Serie D, dove debuttò da tecnico col Porto Torres (2011-2013). Un passaggio anche al Castiadas, sulla costa orientale dell’Isola, con cui nel 2017-18 ha stravinto l’Eccellenza. Stagione di grandi gioie prima di sposare la causa della Ferrini, dove è rimasto quasi sei anni: al suo arrivo la squadra era quartultima, poi con un super girone di ritorno era arrivata la salvezza. Da lì tanti successi coi cagliaritani: il terzo posto (con record di punti e diverse giornate in testa) nel 2021-2022, stesso piazzamento nel 2022-2023, il quinto l’anno scorso.

Un’esperienza molto positiva chiusa otto giorni fa con le dimissioni dopo la sconfitta di Villasimius. Pinna ha anche guidato il Guspini dal 2015 al 2017, portandolo in Eccellenza grazie alla vittoria dei playoff in Promozione. Da calciatore, era centrocampista, gli inizi tra Quartu e Atletico Sirio, poi il passaggio in C2 col Tempio dal 1994 al 1998 e con la Torres nel biennio successivo. Quindi la grande chiamata del Cagliari: 73 presenze e un gol fra il 2000 e il 2004, col gran ritorno in Serie A con Reja. A seguire il rientro sia al Tempio sia alla Torres prima di iniziare ad allenare.