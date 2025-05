Le ultime salite tra Del Toro  e il Giro d’Italia  

Champoluc. Ne manca soltanto una. Il ventunenne messicano Isaac Del Toro è a 205 km (più gli ininfluenti 143 di Roma) dall’aggiudicarsi il Giro d’Italiae scrivere una pagina di storia del ciclismo. Sono quelli della Verrès-Sestrière, la tappa alpina di oggi (con il Colle delle Finestre, sterrato) nella quale il leader della clasifica generale dovrà difendersi o magari attaccare.

Colpo francese

Un po’ cime ha fatto ieri quando, dopo aver corso con grande lucidità tutto il giorno, nel finale ha risposto all’attacco dell'ecuadoriano Richard Carapaz, secondo in classifica generale, e poi lo ha battuto in volata, togliendogli altri 22. Una volata per il secondo posto perché la 19ª tappa, Biella-Champoluc di 166 km (con un dislivello di 4.950 metri) è stata vinta dal francese Nicolas Prodhomme (Decathlon Ag2r La Mondiale), autore di una grande impresa solitaria. Del Toro e Carapaz hanno rosicchiato rispettivamente 30 e 28 secondi a tutti gli altri uomini di classifica, arrivati tutti assieme 24” dopo di loro. Nel gruppetto i tre migliori italiani: i due uo nini di classifica Damiano Caruso (5°) e Giulio Pellizzari (7°) e Antonio Tiberi che ha tentato il colpo ma è stato staccato sul Col de Joux da Prodhomme. Carapaz ha tentato qualche attacco ma senza affondare il colpo, mentre Del Toro ha avuto nella uae Emirates Xrg una squadra solida al proprio servizio, con Majka, McNulty e Adam Yates a scandire il ritmo. Ha perso terreno Simon Yates. Oggi la verità.

Ordine d’arrivo : 1. Nicolas Prodhomme (Fra, Decathlon Ag2r) km 166 in 4.50’35” media 34,276 km/h, 2. Isaac Del Toro (Mes, Uae Emirates Xrg) a 58”, 3. Richard Carapaz (Ecu, EF-EasyPost) st, 4. Damiano caruso (Ita) a 1’22”, 5. Brandon McNulty (Usa) st, 6. Egan Bernal (Col) st, 7. Simon Yates (Gbr) st, 8. Rafal Maika (Pol) st, 9. Antonio Tiberi (Ita) st, 10. Einer Rubio (Col) st, 11. Derek Gee (Can) st, 12. Giulio Pellizzari (Ita) st).

Classifica : 1. Isaac Del Toro, 2. Carapaz a 43”, 3. S. Yates a 1’21”, 4. Gee a 2’27”, 5. Caruso a 3.36”, 6. Bernal a 5’132, 7. Pel- lizzari a 5’32”, 8. Rubio a 6’39”.

