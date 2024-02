«Le ultime piogge non bastano per i nostri pascoli»  

Nonostante il problema noto della quasi assenza di piogge quest’anno, in Marmilla le campagne non hanno tanta sete. Per ora, perché il timore aumenta. Da Setzu, Mauro Peddio, allevatore, commenta: «Con i 20 millimetri caduti negli scorsi giorni non c'è da preoccuparsi per il momento. La campagna sta andando avanti anche se l’acqua è centellinata e le riserve idriche sono a secco». Le previsioni indicano pioggia nei prossimi giorni, un sollievo per le coltivazioni.

A Turri, Fernando Atzeni ammette che la situazione «stava per diventare un'emergenza le piogge cadute le scorse settimane hanno dato un po’ di speranza rimettendo temporaneamente le cose a posto, con la speranza che piova ancora». Priamo Perra, rappresentante della Cia-Agricoltori Italiani, conferma la scarsità di acqua per le colture: «Se dovesse continuare così, sarà una primavera-estate disastrosa. Ora - aggiunge - le campagne sono verdi, i mandorli sono in fiore già da un mese, gli agricoltori procedono alle concimazioni e se non piove sarà un problema serio». Anche Enzo Lai, agricoltore di Segariu, conferma questa situazione: «Non siamo messi male, ma purtroppo le dighe sono vuote e non accettano più domande al consorzio di bonifica. Quindi se non piove e le dighe non si riempiono, non ci daranno l’acqua per irrigare i campi nella prossima stagione estiva». Qualche chilometro a sud, a Pabillonis, Stefano Cruccas riferisce: «Per fortuna, almeno per ora, non c’è alcun problema di pioggia. È piovuto poco ma nei periodi giusti».