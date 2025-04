Le ultime fatiche di Lanusei e Buddusò 

Parte lo sprint per salire in Eccellenza e le due battistrada dei gironi A e B di Promozione vedono in traguardo. Il Lanusei, leader del gruppo sud, va a Masainas; il Buddusò, che guida il gruppo nord, fa visita al Bonorva. Due match diversi per difficoltà: più semplice quello degli ogliastrini, complicato il secondo.

A sud

Mancano quattro match alla fine del campionato e il Lanusei già questo pomeriggio potrebbe dare l’accelerata decisiva. I padroni di casa sono terzultimi e, nonostante la loro necessità di conquistare punti per arrivare almeno alla quota playout, sembra difficile che possano reggere la forza d’urto degli ospiti, decisi a chiudere i giochi prima possibile.

Anche perché contemporaneamente il Tortolì, secondo a -9, gioca in trasferta con la Villacidrese, ancora in corsa per conquistare un posto nei playoff. Il Cus Cagliari, terzo a -5 dal Tortolì con quale oggi giocherebbe gli spareggi promozione, attende il Selargius, che invece e tre lunghezze sopra i playout e deve ancora lottare per confermare la categoria.

Il Guspini, un punto sotto il Cus, attende un Castiadas che ha ancora qualche speranza di arrivare sul podio, metre il Sant’Elena (50 punti) va a Villamassargia (già retrocesso). In coda l’Orrolese penultima ospita il terralba, l’Idolo quartultimo sfida in trasferta il Pirri e l’Uta, al momento ai playout, scende in capo ad Arborea.

A nord

Nel girone B il Buddusò in casa deve superare l’ostacolo Bonorva e non sarà semplice. Gli ospiti sono quarti e devono recuperare due lunghezze sul Coghinas, terzo e al momento qualificato ai playoff. L’Usinese, seconda con 60 punti a -7 dalla leader e a +2 dagli inseguitori, ospita la Lanteri terzultima (30), dunque spera di accorciare sulla capolista per poi giocarsi le ultime chance di rimonta nelle ultime tre giornate. Il Luogosanto, quinto a quota 55, va a Stintino, mentre l’Arzachena, più staccato (52) gioca a Bosa.

In coda Abbasanta e Siniscola sono già retrocesse: resta da chiarire quale sarà la squadra che farà loro compagnia e quali le due formazioni che giocheranno i playout. In questo momento il Sennoti è terzultimo e oggi gioca in trasferta contro la Macomerese, quasi salva; mentre la sfida-spareggio sarebbe tra Lanteri e Tuttavista (32 punti). La prima come detto gioca a Usini, sfida proibitiva; la seconda ospita l’ATletico Bono, tranquillo al settimo posto. Il Tonara, 33 punti dunque appena sopra la linea di galleggiamento, ospita l’Abbasanta; il Castelsardo, 36, attende l’Ovodda.

RIPRODUZIONE RISERVATA