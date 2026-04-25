Le ultime chance della Dea passano ora per la Domus 

Smaltita la grande delusione per l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, l’Atalanta di Raffaele Palladino punta con decisione al campionato per provare a strappare un pass per l’Europa. La Dea, attualmente settima in classifica, a quota 54, disputerebbe oggi i preliminari di Conference League. Ma l’uscita dalla Coppa Italia - tra non poche polemiche per il gol annullato a Ederson, che avrebbe potuto cambiare le sorti del match - ha complicato notevolmente le cose.

L’insidia Lazio

Se la Lazio dovesse riuscire a battere l’Inter in finale di Coppa Italia e vincere quindi il trofeo, terminando al contempo la stagione sotto la settima posizione, si qualificherebbe direttamente in Europa League, insieme alla quinta classificata del campionato. Secondo questo scenario, la sesta in classifica scalerebbe in Conference League, mentre la settima - posizione attualmente occupata dalla squadra bergamasca - resterebbe fuori da tutte le competizioni europee. Ecco perché la sfida di domani alla Unipol Domus rappresenta un crocevia fondamentale per l’Atalanta. Quasi decisivo. L’obiettivo è diventato il sesto posto, che garantisce l’Europa. Ma adesso il destino della Dea dipende inevitabilmente anche dai risultati delle dirette concorrenti.

Bernasconi out

Ieri mattina i neroazzurri si sono ritrovati al centro sportivo di Zigonia per svolgere una seduta di allenamento. Ma dall’infermeria sono arrivate brutte notizie per Palladino. Il tecnico campano dovrà infatti fare a meno di Lorenzo Bernasconi. Il promettente esterno mancino (classe ’03), uscito anzitempo nel match di Coppa Italia contro la Lazio, ha rimediato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Salterà quindi la trasferta di Cagliari e sicuramente il prossimo turno contro il Genoa. Resta in forte dubbio anche Isak Hien, alle prese con un problema all’adduttore. Il difensore svedese in settimana si è allenato poco con il gruppo. Qualora dovesse essere inserito da Palladino nella lista dei convocati, di certo non partirà nell’undici titolare che affronterà il Cagliari.

Possibili scelte

Vista l’assenza di Bernasconi, Palladino è costretto a reinventarsi gli esterni del suo 3-4-2-1. È probabile che Zappacosta venga adattato sulla corsia mancina, con Bellanova - ex di turno - ad occupare la fascia destra. Un’altra, possibile, soluzione è lo spostamento di Zalewski dalla trequarti, come esterno sinistro di centrocampo, e il conseguente inserimento di Raspadori alle spalle della punta. De Ketelaere parte favorito su Samardžić mentre in attacco Scamacca dovrebbe spuntarla sul montenegrino Krstović. A centrocampo, in mezzo, confermata la coppia Ederson – De Roon. La linea difensiva a tre dovrebbe essere composta da Kolasinac, Djimsiti e Scalvini, con Ahanor che scalpita per una maglia da titolare. Questo pomeriggio i neroazzurri si ritroveranno al centro sportivo di Zigonia per svolgere la rifinitura. Poi la partenza, in serata, alla volta di Cagliari.

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