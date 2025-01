Le tuve ardenti del Guilcier e gli appuntamenti in Planargia Magia a Samugheo e Neoneli 

Si è brindato e cantato sino all’alba nell’Alto oristanese. Ricca di fascino e mistero la lunga sera dei falò accesi in onore di Sant’Antoni de su fogu: ogni centro con i suoi riti e le sue tradizioni, ma tutti uniti dalla devozione per il Santo e il grande desiderio di condividere un forte momento di convivialità di fronte a un evento dove sacro e profano si mescolano sin dalla notte dei tempi.

La devozione

Ad Abbasanta l’ampia piazza di fronte alla chiesetta di sant’Antonio ha ospitato come sempre tre grosse tuve: quella dei diciottenni, quella dei ferrovieri e quella degli Antonio. Di questi ultimi il priore è Antonio Atzori, 90 anni: «Teniamo moltissimo a questa festa, mi auguro davvero che possa continuare in futuro», racconta. Mondino Scanu, di Nughedu Santa Vittoria, vive da tempo ad Abbasanta e aiuta gli Antonio. Spiega: «In passato, in piazza di chiesa, venivano sistemate sino ad 11 tuve». Grande emozione per sa ditta (l’asta dei doni al Santo) fortemente voluta dal priore. Tanti i dolci preparati per l’occasione. Un ruolo importante anche quello della prioressa, incarico da due anni ricoperto da Valeria Palmas: «Bisogna occuparsi di tenere pulita la chiesa, di allestirla per le novene, di presenziare alle funzioni religiose – spiega –. Tenevo molto a questo incarico: mio padre fa parte degli Antonio e questa è una ricorrenza che ho sempre sentito tantissimo sin da bambina». Apprezzata anche la sagra de sa panischedda proposta dalla Pro Loco. A Ghilarza protagonisti della festa i diciottenni che hanno acceso il falò nella piazza San Palmerio. Tanti piccoli falò poi nei vari vicinati, dove si è mangiato e bevuto sino a tarda notte. Festa organizzata dai diciottenni anche a Norbello per il falò acceso in piazza San Giovanni. Immancabile a Sedilo sos protzetos, l’asta dei doni al Santo con banditore in sardo. E poi tutti attorno al grosso falò con numerose tuve: si ripeterà il rito per l’ottava, a distanza di una settimana. Molte le tuve accese anche a Paulilatino portate da diverse leve. Sfilata dall’ingresso del paese con i carri addobbati con arance.

Neoneli e Samugheo

Un fascino tutto particolare i falò a Neoneli e Samugheo, dove l’accensione del fuoco in onore di Sant’Antonio ha aperto ufficialmente il carnevale con l’uscita delle antiche maschere. Sono stati Sos Corriolos a Neoneli a proporre l’antico rituale della danza attorno al fuoco in piazza Barigadu. Pubblico numeroso a Samugheo, dove a sera tarda a danzare attorno al falò è stato il gruppo dei Mamutzones de Samugheo. Il rituale si ripeterà domenica sotto l’organizzazione della leva del 1990 e Is Pittanos che accenderanno il falò stravolta in onore di San Sebastiano, e in questo caso a proporre il rituale attorno al fuoco saranno i Mamutzones Antigos.

La festa

A Busachi molti sos sotzios impegnati per l’evento. Festa affidata agli obrieri a Nughedu Santa Vittoria dove oggi, al termine della messa, si terrà l’asta dei doni offerti al Santo. A Sorradile cena sino a notte fonda e per San Sebastiano si ripete. Falò accesi anche negli altri paesi di Guilcier e Barigadu. Immancabili i fuochi in Planargia. A Bosa, dopo l’accensione del falò, il presidente dell’associazione Santu Antoni ha portato la bandiera durante i giri attorno a Su folulone. Falò anche a Montresta, Tinnura e Flussio.

