Le truffe corrono in rete, 29 denunce   

Finte vendite online, truffe del PagoPa e raggiri informatici per prosciugare conti e libretti di risparmio. Le frodi corrono in rete, i metodi sono sempre più sofisticati e le forze dell’ordine tengono il passo e intensificano i controlli: 29 denunce negli ultimi mesi, oltre 35mila euro sono stati sequestrati durante le indagini della Polizia. «Il fenomeno delle truffe online è in continua evoluzione e sfrutta tecnologia, psicologia e velocità per colpire le vittime» fanno sapere dalla Questura.

Le frodi

Le truffe colpiscono un po’ tutti come dimostrano i numerosi casi scoperti dalla Polizia. Uno dei raggiri che preoccupa maggiormente è il cosiddetto “man in the middle”: in questo caso i truffatori riescono a intercettare le e-mail fra due persone, ad esempio un cliente e un fornitore e, al momento del pagamento si inseriscono e modificano il codice Iban in modo che il pagamento arrivi a un loro conto corrente o a una loro carta. Il cliente paga convinto di saldare una fattura, ma in realtà sta versando i soldi ai truffatori. C’è poi la truffa della falsa comunicazione proveniente da PagoPa: con un messaggio o una mail si invita il destinatario a pagare una multa per una violazione al codice della strada (che non ha commesso). Segue la compilazione di un modulo on line per effettuare il pagamento ma è solo il trucco dei malviventi per carpire i dati personali e della carta di credito per poi svuotare i conti. E bisogna prestare molta attenzione perché la schermata PagoPa è simile a quella reale. Infine crescono le finte vendite on line: i malintenzionati pubblicano annunci allettanti su internet, propongono prodotti a buon prezzo e chiedono il pagamento su carte ricaricabili. Una volta ricevuti i soldi, però, spariscono.

I consigli

La prevenzione resta l’arma più efficace contro le truffe. La Polizia raccomanda di prestare la massima attenzione e non cedere all’affare imperdibile. «Suggeriamo di temporeggiare, lo scorrere del tempo è nemico dei truffatori – si legge in una nota – E ancora controllare la grammatica, spesso i truffatori utilizzano traduttori on-line e le loro richieste sono “sgrammaticate”». Ancora se si viene contattati da un indirizzo mail sospetto «si può inoltrare la mail al Cert-AgId all’indirizzo malware@cert-agid.gov.it che chiarirà se la mail è truffaldina o meno». Infine non bisogna mai inviare documenti a sconosciuti né fornire le generalità se non si è sicuri di chi sta dall’altro capo del telefono; utilizzare carte prepagate e segnalare ogni sospetto alle forze dell’ordine.

