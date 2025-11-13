Le trivelle accendono motori e polemiche 

I motori delle trivelle sono nuovamente accesi a San Leonardo alla ricerca di acqua nel sottosuolo. L’azienda Siete Fuentes, che imbottiglia e commercializza l’acqua in tutta la Sardegna, ha affidato nuove perforazioni a una impresa di Empoli, che sta effettuando i carotaggi. Da quel poco che trapela si tratterebbe di scavi per i test di portata dell’acqua, per quattro stagioni consecutive in vista di un futuro emungimento.

Il ritorno

A quattro anni dalle ultime trivellazioni le macchine perforatrici della Siete Fuentes tornano a scavare nella borgata di Santu Lussurgiu per scovare altra acqua da vendere. I quattro pozzi costruiti nella primavera del 2021, nell’area di concessione mineraria all’interno dell’ex caserma della Croce Rossa, erano finalizzati a realizzare uno studio approfondito sulla qualità e quantità dell'acqua e sul conseguente impatto ambientale in caso di prelievo. Proprio l'acqua attinta da questi pozzi però l'anno scorso era stata giudicata non idonea alla commercializzazione dal ministero della Salute perché i parametri erano fuori norma.

Allerta

Vigilanza costante su quanto sta accadendo da parte del capogruppo di opposizione Giovanni Matta e presidente del Comitato a difesa dell’acqua di San Leonardo: «Stiamo monitorando la situazione. Già due mesi fa, il 5 settembre scorso, abbiamo chiesto l’accesso agli atti al Comune per conoscere lo stato dell’arte, ma l’amministrazione non ha mai dato riscontro alle nostre richieste. Qualora il Comune non risponda, ci appelleremo al Prefetto di Oristano per avere i documenti da esaminare».

L’azienda tace

L’amministratrice unica della Siete Fuentes, Gabriella Meloni, contattata telefonicamente, non ha voluto rispondere alla richiesta di informazioni. Il sindaco Diego Loi, che ha preferito il silenzio sulla vicenda, ha convocato un’assemblea popolare per informare la cittadinanza su quanto sta accadendo. Intanto, la stessa azienda ha ingaggiato i Barracelli di Santu Lussurgiu per effettuare vigilanza notturna nell’area dei lavori, che si protrarranno almeno per un mese.

La comunità lussurgese è di nuovo in allarme e freme dalla voglia di conoscere modalità della condotta e obiettivi della Siete Fuentes. La preoccupazione diffusa è che la preziosa risorsa idrica, già scarsa per le poche precipitazioni, diminuisca ulteriormente sia per la popolazione della borgata che per le numerose attività zootecniche.

