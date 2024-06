«Le trivellazioni mettono in fuga i tonni rossi» 

«I tonni più grandi non sono arrivati, l’acqua torbida li ha disturbati e probabilmente hanno cambiato il loro percorso. Abbiamo già iniziato la conta dei danni per questa stagione di pesca che rischia di essere gravemente compromessa». Alla Carloforte tonnare Piam, nella sede della storica tonnara dell’isola di San Pietro, è allarme rosso: alcuni mesi fa ci sono state le trivellazioni al largo della posta della tonnara per predisporre l’installazione delle pale eoliche e dei relativi cavidotti del gigantesco parco offshore che si vorrebbe realizzare di fronte alla costa sud occidentale del Sulcis e da allora le condizioni di pesca, dovute alla torbidità dell’acqua, sono diventate proibitive.

L’allarme

Si sperava che fosse un problema momentaneo e invece persiste al punto che il procuratore generale della Piam, Giuliano Greco, ha scritto una lettera all’ufficio circondariale marittimo di Carloforte segnalando i danni di cui si arriverà a chiedere un risarcimento: «Quello che ci preme segnalare – scrive – è che dall’inizio della campagna di pesca, a differenza di tutte le stagioni passate, l’acqua nella zona della tonnara è sempre stata molto torbida e scura tanto che i nostri sommozzatori non hanno mai avuto una visibilità superiore a pochi metri». Non succedeva da tempi lontanissimi: la tonnara ebbe grossi problemi più di cento anni fa, quando l’acqua delle miniere dell’Iglesiente sversata in mare fece cambiare rotta ai tonni rischiando di far morire la tradizione della pesca: «Purtroppo non fu l’unico episodio – ricorda Pier Greco della Piam – circa 35 anni fa, i fanghi rossi dell’Eurallumina di Portovesme sversati al largo dell’Isola di San Pietro crearono un gravissimo danno alle nostre attività e si arrivò a una causa legale per ottenere un risarcimento». All’epoca la speranza fu che la rotta dei tonni non venisse più messa a rischio per mano dell’uomo, ma ora ci si ritrova a fare i conti con l’invasione eolica: «Prima erano soltanto timori avvalorati dagli studi degli esperti che abbiamo contattato non appena si è avuta notizia del gigantesco parco che si vorrebbe costruire davanti alle nostre coste – continua – ora dopo le trivellazioni, effettuate dall’inverno scorso sino alla primavera poco lontano della posta della tonnara, ci troviamo già a lavorare in condizioni assurde. Temiamo che quei lavori finalizzati a predisporre l’installazione degli aerogeneratori di corrente con i relativi cavi che dovrebbero sbarcare a Portovesme possano aver smosso i fondali marini riportando su anche i residui delle vecchie lavorazioni delle miniere e dei fanghi rossi. Il risultato è una sorta di pulviscolo scuro che ha invaso le acque della nostra tonnara allontanando i tonni più grandi e rendendo complicatissimo il lavoro dei nostri sommozzatori. Il risultato è un forte calo della pesca di questa stagione».

La denuncia

Questo è forse il primo caso in cui in Sardegna si verifica un danno direttamente collegabile al possibile arrivo delle gigantesche pale eoliche con cui le multinazionali del vento vorrebbero colonizzare l’isola: «Non si tratta di fare allarmismo, questa è la realtà con la quale rischiamo di convivere e contro la quale stiamo combattendo da mesi senza avere una controparte – tuona Pier Greco – abbiamo scritto, anche insieme ai Comuni interessati al problema, fior di lettere, documenti e studi ma non abbiamo mai avuto una risposta concreta. Nessuno si è fatto avanti per rassicurarci, per mostrarci che le nostre preoccupazioni sono infondate. Intorno a questi progetti sembra esserci una coltre di mistero, come se dovessimo subire ogni iniziativa senza proferire parola e tutto questo è inaccettabile. Ora ci sono dei danni concreti per i quali pretendiamo risposte e interlocutori reali». Accanto alla Piam ci sono i vicini delle Tonnare sulcitane di Portoscuso: «L’area della nostra tonnara, per effetto delle correnti, per ora è rimasta cristallina – dice Andrea Farris – ma i nostri sommozzatori ci hanno segnalato quella gigantesca massa scura che ha avvolto la zona di pesca di Carloforte. Si tratta di un fatto gravissimo, servono immediate spiegazioni».

