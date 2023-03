Le tre generazioni dell’Antica bottega: una storia nata nel 1950  

Un’impresa tutta al femminile: «Ma solo per caso», precisa Giulia, «mio nonno lavorava alle poste, e mio padre in fabbrica, e poi nelle campagne di Sestu». Ma non è stata una carriera forzata: «Dopo il matrimonio ho seguito mio marito che lavorava a Ottana», riprende Francesca. «Ma quando me l’ha chiesto mamma abbiamo deciso, dato che era possibile, di tornare qui». Anche Giulia ha sentito il richiamo del negozio: «Certo mi sarebbe piaciuto fare altro, ma adoro la compagnia dei miei clienti, e l’affetto che mi dimostrano». Intanto non si ferma il via vai di clienti, ed arriva anche un signore sull’ottantina: quattro chiacchiere in sardo, il ritiro di un po’ di pane e pasta, e poi: «Passo dopo per pagare».

Da una parte uno scaffale ricolmo di tante primizie di ogni genere: «Quando ho cominciato qui c’era la pasta sfusa», ricorda Francesca, «il mobile è lo stesso di allora, così come il bancone». Grande sorriso e passione senza scadenza, svolge sempre il suo lavoro: «Sono pensionata», spiega, «ma resto per dare una mano». Per madre e figlia l’infanzia è trascorsa nel negozio, come ricorda Giulia: «Ho cominciato a dare una mano presto, e io e mio sorella dopo la scuola giocavamo a fare le negozianti», le fa eco Francesca. «Sono cresciuta qui, giocavo e facevo i compiti sotto il bancone e davo una mano».

Le ultime delle mohicane. O quasi perché a Sestu le botteghe di alimentari come una volta esistono ancora ma si contano sulle dita di una mano o anche meno. L’antica Bottega è un affare di famiglia. Tutto in rosa, dal 1950. A cominciare tutto fu nonna Epifania Argiolas, mancata nel 2020 a 93 anni, seguita dalla figlia Francesca Urru, che ne ha 71; e ora c’è la terza generazione, con Giulia, 44. Su Facebook il negozio si fa chiamare “l’Antica bottega di Giulia Deidda”. Niente insegna, solo la scritta “Alimentari” sul muro del palazzo, ed è già viaggio nel tempo.

La pasta sfusa

Il caso

Grande famiglia

«Qui ci fidiamo. Anche se certi crediti son durati anni. Certo, siamo davvero come in una grande famiglia», garantisce Francesca, «nel vicinato conosciamo tutti. Il paese è cambiato. Prima in una grande casa viveva una sola famiglia, oggi sei. E molte persone lavorano a Cagliari o dintorni, fanno la spesa lì e tornano solo a tarda sera». Le sfide? «Sicuramente la concorrenza della grande distribuzione, qui si lavora tanto e con poca resa», continua Giulia; «ma per fortuna ancora mi aiuta mia mamma, anche perché molta merce la porto io, e tutte le mattine vado a prendere la frutta e la verdura e altro; e poi ancora fortunatamente ho tanti fornitori che vengono».

I social

Ha anche provato a modernizzarsi: «L’idea della pagina Facebook è venuta a mio cognato. Sono arrivate anche tante recensioni positive che mi hanno fatto davvero piacere. E ho ampliato un po’ l’offerta portando articoli per la casa, come mi hanno chiesto alcuni clienti».

Le difficoltà

Il finale però è su una nota un po’ amara: «Amo stare qui, parlare con la gente, ma i clienti sono sempre in calo. Per fortuna il negozio è nostro e non paghiamo affitto, se no avremmo già chiuso». Così, ci sarà una quarta generazione nell’Antica Bottega? «Io non ho figli, ma ho due nipoti, Cosimo e Francesca. E per loro vorrei un futuro diverso».

