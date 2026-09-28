Le tre anime eretiche di “Pedras et Sonus” per una nuova sfida 

Nove giorni per portare la musica fuori dai suoi spazi consueti e farla incontrare con libri, archeologia, paesaggio, artigianato, tradizioni orali e comunità. Dopo gli appuntamenti estivi, “Pedras et Sonus” proseguirà il suo viaggio con l’edizione autunnale: da giovedì, e fino all’11 ottobre, il festival ideato e diretto da Zoe Pia attraverserà Cagliari, Mogoro, Sini, Pau, Villanovaforru, Gonnosnò e Nughedu San Nicolò, costruendo una geografia culturale che metterà in relazione luoghi archeologici, boschi, biblioteche, scuole, piazze e spazi della vita quotidiana. Il percorso partirà il primo ottobre dal quartiere Marina di Cagliari e si concluderà l’11 ottobre a Villanovaforru con la prima assoluta di “Tracas”, progetto che riunirà Pasquale Mirra, Zoe Pia e Mebitek.

I percorsi

Saranno tre le anime dell’edizione autunnale. Il “Pedras et Sonus Jazz Festival” costituirà il cuore musicale della manifestazione, aprendosi al jazz contemporaneo, all’improvvisazione, all’elettronica, alle tradizioni sarde e alle esperienze provenienti dal Mediterraneo e dalla Catalogna. Il festival letterario “Le parole incontrano la musica” porterà libri, autori e narrazioni dentro lo stesso percorso, facendo spesso proseguire la parola nella dimensione sonora. “Sardinian Experience” allargherà ulteriormente lo sguardo attraverso visite guidate, archeologia, artigianato, laboratori, lingua sarda, danza, attività dedicate ai bambini e percorsi nella natura. A queste tre direttrici si affiancherà “Jatzilleri”, la formula che porterà il festival nei locali e nei luoghi della socialità.

Gli artisti

Il programma riunirà Pasquale Mirra, Zoe Pia, Mebitek, i Tenores Remunnu ‘e Locu di Bitti, il Tenore di Orosei “Antoni Milia”, ORT – Orquesta ReuSónica Trío, Una Corda Mès, Tocats del Grall, Trèvol, Sarra Douik, Beatrice Arrigoni, Capabrò, Matilde Sabato, Giulio Carlo Pantalei, Franco Bergoglio, Savina Dolores Massa, Antonio Boggio, Sebastiano Pilosu, Nicola Ledda, Sara Dal Cortivo, Rocco Papia, Orlando Mascia, Valeriano Piras, Grazia Dentoni e Daniela Vismara Turri, insieme all’Orchestra Popolare Sarda, al Gruppo Folk Su Sticcau e ai protagonisti delle attività laboratoriali. Particolarmente significativa sarà la presenza catalana, con diversi progetti sostenuti dall’Institut Ramon Llull, all’interno di un partenariato che farà del rapporto tra Sardegna e Catalogna uno degli assi portanti di ottobre.

«Fuori rotta»

A indicare la direzione dell’intero progetto è la stessa Zoe Pia: «Seminare cultura e grande musica in autunno, nel cuore della Sardegna, è l’atto eretico che guida il “Pedras et Sonus”. Essere eretici, oggi, significa avere il coraggio di scegliere strade non tracciate, destagionalizzando la cultura e portando l’avanguardia del jazz internazionale e la sperimentazione sonora nei territori interni della nostra Isola».

I luoghi

L’atto eretico evocato dalla direttrice artistica prenderà dunque forma anche nella scelta di seminare cultura in autunno, sottraendo la programmazione alla concentrazione estiva e portando ricerca e produzione artistica nei territori interni. I luoghi non fungeranno semplicemente da scenari: entreranno nella costruzione degli appuntamenti. Un nuraghe diventerà spazio di risonanza per il canto a tenore, il bosco suggerirà la materia sonora del litofono, le biblioteche faranno incontrare libro e concerto, mentre le tradizioni della Sardegna e della Catalogna verranno messe in relazione senza essere ridotte a testimonianze immobili. La pietra stessa diventerà suono attraverso il litofono costruito dall’artigiano Valeriano Piras e affidato a Pasquale Mirra, fino alla ricerca che confluirà nella prima assoluta di Tracas.

Il debutto

Il viaggio comincerà giovedì a Cagliari, nel quartiere Marina, tra il porto e il cuore antico della città, dove “Pedras et Sonus” entrerà nella manifestazione “Marina Experience: suoni, sapori e misteri”, in collaborazione con il Consorzio Cagliari Centro Storico. Dalle 18 la musica della Mogoro Marching Band e il laboratorio gratuito dedicato ai culurgiones.

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