Le transenne sfrattano le auto nel Largo:  a fine mese divieti di circolazione e di sosta 

Per predisporre gli allestimenti della 368ª Festa di Sant'Efisio e il posizionamento delle transenne, sono previste limitazioni alla circolazione delle auto nel largo Carlo Felice.

Queste le prescrizioni da rispettare: divieto di sosta, su entrambi i lati e nell'isola centrale, con rimozione forzata e riduzione della carreggiata dalle 9 del 30 aprile a mezzanotte del primo maggio; divieto di transito veicolare dalle 6 a mezzanotte del primo maggio.

Come è noto, lungo il percorso della processione quest’anno non ci saranno le tribune. Il bando di gara è andato deserto a causa dell’insufficienza dei fondi stanziati dall’amministrazione civica. A vuoto anche la trattativa privata tentata in extremis.

