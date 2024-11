Le transenne dimenticate da anni: «Strada ristretta, pericolo incidenti» 

«Queste transenne sono qui da quasi tre anni anni. Non ci crede? Nel tempo sono aumentate e sono presenti anche in altre vie del quartiere. Cosa dobbiamo dire: il Cep è dimenticato da tutti». Chi abita in via Archimede, nelle palazzine ai numeri 2, 4 e 6, sembra averci fatto l’abitudine: alcuni anni fa c’erano stati dei cedimenti dalla facciata degli edifici, con l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Erano state sistemate le transenne per evitare il passaggio dei pedoni sul marciapiede, creando così un percorso per le persone a piedi nella strada. «Da quel momento il tempo si è fermato», racconta una signora dalla finestra al primo piano della sua abitazione.

I pericoli

Le transenne sono sempre lì. Occupano una parte della strada proprio in un tratto in curva dove la visibilità non è delle migliori. «Andando al lavoro», sbotta un automobilista, «l’altro giorno ho rischiato di avere un incidente con un’altra auto che veniva in senso opposto. Con il restringimento ci passano, a fatica, due vetture. Basta allargare un po’ la manovra per finire contro a un’altra macchina. E questa situazione di pericolo va avanti da diversi anni».

I lavori

Per ora di interventi nelle facciate dei palazzi, di proprietà del Comune, non c’è traccia nonostante le segnalazioni. Una situazione insopportabile per gli abitanti: «Mia madre è disabile. Per spostarsi deve usare la carrozzina e passando nel tratto realizzato con le transenne in strada si blocca nei tombini. Assurdo che in tutti questi anni non si sia fatto niente», aggiunge una signora che rientra a casa. (m. v.)

