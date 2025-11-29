VaiOnline
Stampace.
30 novembre 2025 alle 00:22

Le transenne di via Porcell “compiono” tre anni L’Università: «L’intervento è già in programma» 

Transenne eterne in via Porcell. Sono passati più di tre anni da quando il vecchio muro di cinta del Dipartimento di Sanità pubblica e Scienze biomediche dell'Università è stato puntellato per evitare che crollasse sotto la spinta delle radici di un grande ficus. «Il Comune», ricorda l'assessore all'Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis, «ha più volte sollecitato l'Università ad intervenire con una soluzione strutturale». Ma i lavori non sono mai iniziati e lungo la strada che collega Stampace a Castello è rimasto tutto uguale.

L'Università, tramite una nota stampa, ha fatto sapere nei giorni scorsi che i lavori di ripristino partiranno nel 2026: «Si precisa – si legge – che nell'area interessata è installato un apparato di inclinometri e relative centraline per il monitoraggio strutturale, che, attraverso l’osservazione del comportamento stagionale della muratura rispetto alle dilatazioni termiche e all'andamento della piovosità sono in grado di verificare e monitorare l'effettiva condizione della struttura. L'intervento di ripristino è dunque all'attenzione dell'Ateneo che, all'interno di un accordo quadro per opere strutturali, ha previsto la riparazione, con priorità, nel 2026».

