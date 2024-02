«Le transenne all’ingresso del negozio» 

Non si fermano i disagi per i commercianti in via Marconi. Dopo il crollo della pavimentazione quasi all’incrocio con viale Colombo, che aveva costretto a fare i conti con le transenne sul marciapiede per tutto il periodo dello shopping natalizio, da ieri altre transenne sono comparse a circondare l’area sotto un balcone in condizioni critiche.

Le barriere sono state sistemate proprio davanti all’ingresso di un negozio, creando enormi disagi. Non solo. Anche i pedoni per aggirare l’ostacolo devono passare in mezzo alla strada, carrozzine e passeggini compresi.

«Siccome hanno trovato qualche pietruzza a terra» spiega la titolare di Eurocity, Maria Vitalia Soi, «hanno subito chiamato i vigili del fuoco che hanno sistemato queste transenne chiudendo di fatto l’accesso al negozio. Poi mi chiedo: ma se il problema è il balcone che sta proprio sotto la mia attività, allora le persone non dovrebbero proprio entrare e noi come dovremmo fare? Tra l’altro quando c’è la macchina nel carico e scarico qui di fronte, non può passare nessuno. Se non sistemano subito la questione saremmo costretti a chiudere».

Perché, come capita sempre quando case e palazzi perdono pezzi su strade e marciapiedi, soltanto dopo i lavori di ristrutturazione si potranno togliere le transenne. «Abbiamo paura di cosa succederà» aggiunge Soi, «se si considera che per riparare il marciapiede poco distante da qui ci avevano messo tre mesi».

