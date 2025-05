Le Trame Leggere al Salone Off E “Itaca” con Porru  

Non c’è solo il Lingotto e lo Spazio Sardegna a rappresentare il mondo del libro isolano a Torino. Sono molto interessanti i tre giorni di appuntamenti all’interno del Salone Off, estensione del Salone internazionale, che include molteplici spazi culturali sparsi per i quartieri torinesi e fra loro la nuova sede dell’associazione Gramsci, in corso Umbria 28, dove da oggi a domenica troverà sfogo “Trame Leggere” la rassegna organizzata dall’Associazione sarda a Torino Antonio Gramsci.

Associazione Gramsci

Si parte questo pomeriggio con i ragazzi delle classi 4L dell’IIS Buonarotti – Volta di Guspini e IV dell’IIS Einaudi – Bruno di Muravera autrici del documentario “Migranti Italiani salpati dai porti di Genova, Savona e Nizza attraverso le fonti consolari uruguaiane” che saranno introdotti dal presidente della Fasi Bastianino Mossa. A seguire in serata e per tutto il weekend, una ricca serie di nomi: l’autore Gianni Ibba, la musicista Claudia Crabuzza accompagnata da Dilva Foddai, lo scrittore Federico Aru, la selezione musicale di Matteo Trukka Giacone, l’attore e autore Gianluca Medas, le canzoni di Andrillo e Alberto Sanna, il laboratorio di disegno a cura di Elisabetta Fischer, lo scrittore Nicola Muscas che dialoga con la giornalista calcistica Ivana Crocifisso, il ricercatore ingegnere dell’Inaf Marco Buttu e i musicisti argentini Lautaro Acosta e Gino “El Pampa” Doroni. Sarà inoltre visibile la mostra dedicata a Enrico Berlinguer “I pensieri lunghi” a cura della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci.

Spazio Rai

Ancora Sardegna ma si torna dentro il Lingotto con Matteo Porru. Lo scrittore cagliaritano infatti partecipa, alle 19.20, alla presentazione del programma di RaiPlay “Itaca – un mare di storie” (disponibile su RaiPlay dal 28 maggio) con il conduttore del programma Enrico Galiano. Dieci intensi viaggi attraverso generi, autori e storie, dedicati agli amanti della lettura, che si intrecciano a documentari commentati dagli allievi delle scuole superiori insieme a un prof molto speciale, Galiano, appunto. Diversi gli inviati molto speciali, tra cui la scrittrice Felicia Kingsley, i giallisti Orso Tosco e Jo Nesbo, lo chef e scrittore Tommaso Melilli e la filosofa Ilaria Gaspari, raccontano i generi letterari più amati. La rubrica finale sui consigli di lettura è curata da Porru. (red. cult.)

